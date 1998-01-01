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منخفض عميق يضرب البلاد غداً

الأربعاء 17 يناير 2018 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
منخفض عميق يضرب البلاد غداً



رام الله / سما /

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تتأثر البلاد غداً الخميس بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً سيجلب الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة لكافة المناطق.

وخلال ساعات الصباح من يوم غد تكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق أجزاء مختلفة من شمال فلسطين، فيما تنشط الرياح في باقي المناطق، وتعمل على إثارة الغبار والأتربة.

وخلال ساعات المساء الأولى تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويبدأ تساقط الأمطار من جديد على المناطق الشمالية ، وتنتشر تدريجياً خلال ساعات الليل لباقي المناطق، مع اشتداد إضافي على سرعة الرياح التي تصل بعض هباتها إلى حدود 100كم/ساعة، وتتحول الأجواء لتصبح باردة جداً وعاصفة وماطرة بغزارة فوق كافة المناطق، وتكون الأمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد الكثيفة أحيانا.

وخلال ساعات فجر وصباح يوم الجمعة يزداد تدفق الرياح الباردة جدا باتجاه المنطقة ، بحيث يُحتمل تساقط زخات خفيفة من الثلج المصحوبة بزخات البرد فوق القمم العالية، وقد تحدث تراكمات طفيفة لبعض الوقت فوق 950 متر عن مستوى سطح البحر.

وفي يوم الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة و تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس خلال ساعات الصباح عاصفاً وماطراً وبارد جداً فوق كافة المناطق، وتكون الأمطار مصحوب بالعواصف الرعدية وزخات البرد احياناً

هذا ومن المتوقع أن يبدأ المنخفض الجوي بالضعف التدريجي خلال ساعات الظهيرة، مع استمرار الأجواء باردة جداً وعاصفة والفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق حتى ساعات المساء

وحذر الأرصاد الجوية من:

1 – خطر شدة سرعة الرياح التي قد تصل في بعض هباتها إلى حدود 100كم/ساعة.

2 – خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

3 – خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

4 – خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة غزارة الأمطار .

5 – خطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط البرد الذي قد يكون كثيف وربما ثلوج خفيفة فوق بعض القمم العالية.

6 - خطر ارتفاع الأمواج على طول السواحل.

#منخفض #فلسطين

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