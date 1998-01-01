ملحم : وضع حجر الأساس للجامعة الامريكية بالقدس خلال أشهر

رام الله / سما /

كشف مالك ملحم، رئيس مجلس إدارة مجموعة ريتش القابضة، عن وضع حجر الأساس للجامعة الأمريكية في القدس المحتلة خلال الأشهر القليلة المقبلة مؤكدا في الوقت ذاته على الفرص الاستثمارية الكبيرة في فلسطين التي لم يتم استغلالها حتى اللحظة.

وقال ملحم في تصريحات لبرنامج المجلة الاقتصادية الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين إنه تم تحديد الموقع والانتهاء من الدراسات كافة كما تم الحصول على ترخيص من وزارة التعليم العالي لبدء العمل مؤكدا أن الجامعة وطنية بامتياز وذات صفات عالمية.

وبشأن مصنع ريتش هولي لاند للحجر والرخام أكد ملحم أن المصع بدأ بتحقيق أرباح بعد ثلاثة أعوام من مباشرة أعماله مشيرا إلى أن النتائج المالية ستصدر قريبا.

ورأى ملحم أن تحقيق أرباح بهذه السرعة يعد عائدا استثماريا ممتازا. وتابع أن ريتش القابضة تفكر بشكل جدي في التوجه للعمل في قطاع الكسارات كمكل إلى مصنع الحجر والرخام.

وبشأن مصنع بيسان للمكيفات قال ملحم إنه حقق اقبالا فاق التوقعات منذ بدء عمله قبل ثمانية أشهر مضيفا أن أحد أهداف "بيسان" امتلاك 50 في المئة من الحصة السوقية في فلسطين وأن يصبح بديلا عن الإسرائيلي.

في سياق متصل، قال ملحم إن مجموعة ريتش القابضة نجحت في ادخال العديد من العلامات التجارية العالمية إلى فلسطين. وأضاف ان كافة العلامات التجارية تم ادخالها إلى فلسطين دون وسيط إسرائيلي مؤكدا أن من سياسات المجموعة وخطوطها الحمر عدم التعامل مع أي وكالة تجارية من وكيل إسرائيلي لأن فلسطين دولة مستقلة ويحق لها الحصول على الوكالات العالمية.

وفي مجال الزراعة قال ملحم إن الاستثمار في هذا القطاع مجد في فلسطين وتخطط المجموعة في العامين القادمين الدخول في القطاع الزراعي. وبشأن نظرته للاقتصاد الفلسطيني، رأى ملحم أنه مرتبط بالوضع السياسي لكن رغم ذلك تبقى فلسطين مناخا ممتازا للاستثمار في العديد من القطاعات التي لم يتم التطرق اليها مضيفا أن العائد الاستثماري في فلسطين إذ ما قورن بدول الجوار يعد مرتفعا.

وأكد على ضرورة الاستثمار في فلسطين لتعزيز صمود أبناء شعبنا من خلال اقامة العديد من المشاريع لتشغيل أكبر قدر من الأيدي العاملة.