جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بعد العقوبة الأمريكية ..بلجيكا تتعهد بدفع 23 مليون دولار للاونروا دعما للفلسطينيين

الأربعاء 17 يناير 2018 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد العقوبة الأمريكية ..بلجيكا تتعهد بدفع 23 مليون دولار للاونروا دعما للفلسطينيين



القدس المحتلة / سما /

تعهدت بلجيكا الأربعاء دفع 19 مليون يورو (23 مليون دولار)على ثلاث سنوات لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم (أونروا) وأعلنت دفع 6,3 ملايين "فورا"، وذلك بعد العقوبة الأمريكة بحق الوكالة.
وقالت وزارة الخارجية البلجيكية فى بيان إن بلجيكا "قررت منح 19 مليون يورو للأونروا وكالة الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خلال السنوات الثلاث المقبلة" مشيرة إلى أنها "أحد المانحين القلائل الذين يقدمون مثل هذا التمويل لسنوات عدة".
وأوضحت الوزارة أنه "بالنظرإلى المشاكل المالية التى تواجهها الوكالة حاليا، فإن المساهمة السنوية البلجيكية تم صرفها على الفور" مذكرة بأن "الحكومة الاميركية قررت امس (الثلاثاء) تجميد نصف مساهمتها فى الأونروا".
وقال متحدث ان المساهمة السنوية لبلجيكا فى 2018 تبلغ 6,3 ملايين يورو ومن المقرر ان تستكمل بتمويل طوعى خلال العام.
وكانت بلجيكا دفعت فى 2017 للأونروا تمويلا اضافيا بقيمة 10,3 ملايين يورو.
والاتحاد الاوروبى بكل اعضائه هو اكبر مساهم فى الأونروا التى تمول بنسبة 30 % من واشنطن.
وقالت الأونروا انها تواجه "اخطر ازمة تمويل" طوال 70 عاما من وجودها وذلك بعد ان اعلنت ادارة الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء تجميد أكثر من نصف المساهمة المقررة لعام 2018 اى 65 مليونا من 125 مليون دولار.
كما أن الأوروبيين هم اكبر جهة مانحة للسلطة الفلسطينية.
وسيستقبلون الإثنين فى بروكسل الرئيس الفلسطينى محمود عباس الى غداء عمل مع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبى الذين كانوا استضافوا فى ديسمبر 2017 رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو.
وفى صلب الاجتماع الاثنين الازمة التى اثارها اعتراف الادارة الاميركية بالقدس عاصمة لاسرائيل وسبل استئناف عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية فى وقت يعتبر عباس ان الولايات المتحدة اخرجت نفسها من عملية السلام ولم تعد تتوافر فيها شروط الوسيط.
كما سيتم التطرق الى الدعم المالى للفلسطينيين فى 31 كانون الثاني/يناير ببروكسل خلال اجتماع دول المجموعة الدولية للمانحين لفلسطين برئاسة النروج.
وتضم هذه المجموعة التى يفترض ان يراسها الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة، ممثلين للسلطة الفلسطينية والاردن ومصر وتونس والسعودية وكندا واليابان وروسيا واسرائيل وصندوق النقد الدولى والامم المتحدة.
وقال الكسندر دو كرو وزير التعاون والتنمية البلجيكى فى البيان "بالنسبة الى كثير من اللاجئين الفلسطينيين، تمثل الاونروا طوق النجاة الاخير. وبفضلها يذهب نصف مليون طفل فلسطينى الى المدارس ما يبعدهم من السقوط فى التشدد واعمال العنف المتطرفة

#بليجكا #دعم #الاونروا

أخبار ذات صلة

الحساينة : السعودية تقدم 80 مليون دولار للاونروا والـ UNDP لاعادة الاعمار بغزة

الحساينة : السعودية تقدم 80 مليون دولار للاونروا والـ UNDP لاعادة اعمار غزة

الرئيس عباس واوباما

اوباما حول 221 مليون دولار للفلسطينيين في اللحظة الأخيرة رغم المعارضة

كريم ورهف - ارشيف

تبرعات جديدة للاونروا بـ 49 مليون $ وعجزها المالي يتراجع الى 77.5 مليون فقط

الاونروا

واشنطن ستمنح الأونروا 60 مليون دولار وستحجب عنها 65 مليون دولار حاليا

السعودية تتبرع للاونروا بـ 67 مليون$ لمشاريع بالضفة وغزة والاردن

حماس

حماس تكشف: الإمارات استعدت لدفع 10 ملايين دولار للمصالحة المجتمعية وبدأنا بدفع الديات

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: السيسي يقيل رئيس المخابرات خالد فوزي: فشل في الملف الفلسطيني وفي الإعلام

إكسبرس: الأمير بن طلال تعرض للتعذيب والضرب وتم تعليقه بعد نقله إلى سجن “الحائر” المشدد

السعودية تدين التطاول على الشيخة موزة وتؤكد ان الأعراض خط أحمر

كرهينبول :التقليصات الامريكية تهدد الاستقرار في الشرق الاوسط واللاجئون والاونروا لن يستسلموا

نقل الداعية المعتقل سلمان العودة إلى المستشفى بعد 4 أشهر من العزل الانفرادي

سمحت لرجل مشرد بالنوم في منزلها.. وهذا ما فعله بها وبأحفادها!

الاونروا: تجميد المساعدات الامريكية سيؤدي الى اسوأ ازمة تمويل في تاريخ الوكالة

الأخبار الرئيسية

اقتحام - أرشيفية

اشتباك مسلح بين قوات الاحتلال ومقاومين في جنين واعتقال شابين

ترامب

رويترز: ترامب ينفي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال عام

اونروا

اتصالات بين باريس وواشنطن بشأن الأموال المخصصة للأونروا

الرئيس عباس

الإسرائيليون يبحثون بدائل اليوم التالي لغياب الرئيس الفلسطيني " محمود عباس

القدس- ارشيف

جيش الاحتلال يدرس فرض الحكم العسكري على بلدتين بالقدس المحتلة

الاتصالات الفلسطينية