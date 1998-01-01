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الكنيسة الأرمنية تحتفل غدا بعيدي الميلاد والغطاس

الأربعاء 17 يناير 2018 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيسة الأرمنية تحتفل غدا بعيدي الميلاد والغطاس



بيت لحم / سما /

تحتفل الكنيسة الأرمنية الارثوذكسية التي تسير حسب التقويم الأرمني غدا الخميس، بعيدي الميلاد المجيد والغطاس.

وستشهد ساحة الميلاد ذروة الاحتفالات عندما سيصل موكب البطريرك نورهان مانوغيان بطريرك القدس للأرمن الارثوذكس والأردن وسائر الأراضي المقدسة.

وسيقام حفل استقبال رسمي وسيصار له استقبال رسمي للبطريرك حسب الستاتيكوس المتبع يتقدمه محافظ بيت لحم اللواء جبرين البكري، ورئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ومدير عام شرطة محافظة بيت لحم العقيد الحقوقي علاء الشلبي، وقائد بيت لحم اللواء سعيد النجار، ووجهاء وأبناء الطائفة.

#الكنيسة الأرمنية #الميلاد المجيد

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