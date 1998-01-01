محافظ سلطة النقد يلتقي وفداً من اتحاد المطورين العقاريين

رام الله / سما /

التقى معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، اليوم في مقرسلطة النقد، بوفد من اتحاد المطورين العقاريين، ضم أمين سر اتحاد المطوّرين الفلسطينيين المهندس علاء أبو عين، ونائب رئيس الاتحاد السيد خالد الفارس، وعدد من أعضاء الاتحاد، بحضور مساعد محافظ سلطة النقد لشؤون الاستقرار المالي د.رياض أبو شحادة، ومدير دائرة انضباط السوق السيد علي فرعون، ومدير العلاقات العامة والاتصال في سلطة النقد السيدة ايرين سعادة.

وأطلع معالي المحافظ الوفد على جهود سلطة النقد المبذولة لتطوير القطاع المصرفي والمحافظة على استقراره ومتانته، وتطوير أنظمته المصرفية خاصة نظام الاستعلام الائتماني.

وأكد معالي المحافظ على الدور الحيوي الهام الذي يلعبه اتحاد المطورين العقاريين في تنمية القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار، وأثر ذلك على تطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، معرباً عن استعداد سلطة النقد للتعاون مع الاتحاد من أجل تطوير هذا القطاع.

وشدد الشوا على ضرورة العمل على تفعيل مذكرة التفاهم بين سلطة النقد واتحاد المطورين العقارييين الخاصة بربط الاتحاد على نظام الاستعلام الائتماني، مشيراً إلى أنه وبالرغم من النسبة المرتفعة لحجم القروض العقارية، إلا أن حجم التعثرات في سداد هذه القروض لم يتجاوز 2% وهي من أقل نسب التعثر في المنطقة.

من جانبه أشاد وفد اتحاد المطورين العقاريين بدور سلطة النقد في دعم القطاع العقاري عبر تحفيز القطاع المصرفي على تقديم التسهيلات والخدمات والمنتجات المصرفية التي تسهم في تحسين آليات حصول القطاع العقاري والعاملين فيه على التمويلات المصرفية وطرق سدادها.

واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل مشتركة بين سلطة النقد وجمعية البنوك واتحاد المطورين العقاريين والمؤسسة الأوروبية لضمان القروض ومبادرة الشرق الأوسط للاستثمار لمناقشة وبحث سبل أيجاد إقراض متخصص لقطاع الحرفيين والمهنيين.