فيديو ينشر للمرة الأولى .. هذا ما حصل قبل اعتقال عهد التميمي بدقائق !

رام الله / سما /

نشر الحساب المنسوب للطفلة الفلسطينية عهد التميمي على تويتر (ويديره مقربون منها)، مقطعا مصورا ينشر لأول مرة يظهر لحظة اعتقال قوات الاحتلال لعهد من منزلها.

ويظهر المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع من قبل النشطاء، جنود الاحتلال وهم يقتحمون منزل عهد، ويقومون بتصويرها بهواتفهم النقالة، وهي تصرخ وتطردهم من منزلها، وتطالبهم بوقف التصوير.

ومددت المحكمة العسكرية في “عوفر” قرب رام الله، اليوم الأربعاء، مدة اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي البالغة من العمر 16 عاما حتى انتهاء الاجراءات القضائية بملفها، وذكل حتى الـ31 من الشهر الجاري.