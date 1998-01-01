تمديد إعتقال عهد التميمي وليبرمان يعلق " سعيد جدا "

القدس المحتلة / سما /

قررت محكمة الاحتلال في "عوفر" تمديد اعتقال الطفلة عهد التميمي حتى نهاية الشهر الجاري بحجة استكمال الاجراءات القانونية بحقها .

وجاء تمديد اعتقال عهد (16 عاما) من قرية النبي صالح شمال غربي رام الله، استجابة لطلب النيابة العسكرية بهدف تقديم لائحة اتهام بحقها، حيث تمدد المحكمة محاكمتها للمرة الخامسة.

ومثلت عهد أمام محكمة "عوفر" العسكرية بتهمة الاعتداء والضرب و11 تهمة أخرى، وذلك بعد انتشار شريط فيديو على فيسبوك على نحو واسع يظهرها وهي تدفع مبعدة عنها جنديين كانا في بهو منزل عائلتها، وتصفعهما وتركلهما في قريتها النبي صالح في 15 كانون الأول الماضي.

من جانبه قال وزير الجيش الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان" ، مساء اليوم الأربعاء، " سعيد جدا وأرحب بقرار المحكمة تمديد اعتقال عهد التميمي لأن من يهاجم جنودنا سيدفع الثمن باهظاً".

ووفقا للقناة 14 العبرىة صرح ليبرمان: "هناك عدالة في المحكمة العسكرية، وأرحب بقرار إبقاء الإرهابية عهد التميمي رهن الاعتقال حتى نهاية الإجراءات ضدها "

وأضاف: ورسالتنا واضحة ، إن دولة إسرائيل لن تسمح بإيذاء جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وأي شخص يحاول الإيذاء سيدفع ثمنا باهظا"على حد تعبير القناة .