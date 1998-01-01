تسريب الاختبار الذي خضع له الرئيس الأميركي واجتازه بنجاح

واشنطن / وكالات /



خضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اختبار للقدرات الذهنية يسمى MoCA أو «تقييم مونتريال الإدراكي»، ويستخدمه الأطباء لتشخيص حالات الخلل المعرفي الخفيف.



ويقيّم الاختبار التركيز والانتباه والذاكرة واللغة والمهارات البصرية، ويستغرق إجراؤه 10 دقائق، وقد حصل ترمب على الدرجة النهائية في هذا الاختبار.



وقد قامت صحيفة «مترو» البريطانية بعرض الأسئلة الموجودة بالاختبار وهي كالآتي:



- ترتيب الأرقام والحروف:



في هذا الاختبار يقوم الشخص بترتيب مجموعة من الأرقام والحروف بشكل منطقي، على سبيل المثال، يتم إقران رقم 1 مع حرف A، ورقم 2 مع حرف B ورقم 3 مع حرف C وهلم جرا.



- رسم مكعب:



في هذا الاختبار يتم إعطاء الشخص صورة لمكعب ويُطلب منه رسم نسخة من هذا المكعب بجانبه. ويجب أن يكون رسم الشخص مماثلا للمكعب المرسوم دون أي خطوط مفقودة أو غير متوازية.



- رسم ساعة:



يقوم الشخص في هذا الاختبار برسم ساعة تشير عقاربها إلى وقت معين، وينبغي أن تكون الأرقام والعقارب مرسومة بشكل صحيح حتى يحصل الشخص على الدرجة المخصصة لهذا الاختبار.



- ذكر أسماء الحيوانات:



يتم في هذا الاختبار رسم عدد من الحيوانات، ويطلب من الشخص كتابة اسم كل حيوان تحت صورته.



- اختبار الذاكرة:



يقوم الطبيب بقراءة قائمة من خمس كلمات ثم يتوقف لبعض الوقت ويقوم بعد ذلك بقراءة قائمة أخرى، ويجب على الشخص الذي يجري الاختبار أن يذكر كل الكلمات التي قرأها الطبيب. وقد أوضح الأطباء أنه ليس من المهم أن يذكر الشخص الكلمات بالترتيب بل المهم هو ذكر جميع الكلمات بشكل صحيح.



- اختبار التركيز:



يقوم الطبيب بقراءة قائمة من خمسة أرقام ويجب على المريض أن يذكر هذه الأرقام بسرعة ودقة، بعد ذلك يقرأ الطبيب ثلاثة أرقام وينبغي على المريض ذكر الأرقام بالعكس، على سبيل المثال إذا قرأ الطبيب الأرقام التالية (1 - 2 - 3) فينبغي على المريض أن يذكرهم كالآتي (3 - 2 - 1). ويتم إعادة هذا الاختبار ولكن باستخدام الحروف بدلا من الأرقام.



- التكرار:



في هذا الاختبار يقرأ الطبيب مجموعة من الجمل ويجب على المريض أن يكررها بالضبط.



- اختبار الطلاقة اللفظية:



في هذا الاختبار يذكر الطبيب حرفا معينا ويطلب من المريض أن يذكر 10 كلمات تبدأ بهذا الحرف في دقيقة واحدة مع تجنب أسماء الناس والأماكن.



- اختبار التجريد:



يعرض الطبيب مجموعة من الكلمات على المريض وعلى المريض أن يجمع الكلمات التي تربطها علاقة ما، على سبيل المثال فإن المريض يقوم بجمع القطار والدراجة معا نظرا لأنهما يعتبران من وسائل النقل، كما يقوم بجمع الكلب مع القطة والأسد بما أنهما من الحيوانات وهكذا.



- التاريخ والمكان:



يجب على المريض ذكر تاريخ اليوم واسم المكان الذي يوجد فيه، بالإضافة إلى اسم المدينة وذلك في ثوان دون تفكير طويل.



ويحدد الأطباء درجات مخصصة لكل سؤال في هذا الاختبار، وقد أوضحوا أنه في حال حصول المريض على درجات أعلى من 26 فإن هذا يدل على أن الشخص سليم تماما، أما إذا حصل على أقل من هذا فإن ذلك قد يدعو للقلق وينبغي عليهم زيارة طبيب مختص.

