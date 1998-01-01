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السعودية تدين التطاول على الشيخة موزة وتؤكد ان الأعراض خط أحمر

الأربعاء 17 يناير 2018 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تدين التطاول على الشيخة موزة وتؤكد ان الأعراض خط أحمر



الرياض / وكالات /

 نشر مستشار الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، اليوم الأربعاء، مجموعة تغريدات متعلقة بالتطاول على الشيخة موزة والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.


وقال القحطاني في تغريدته الجديدة: “قلتها وأكررها منذ بداية الأزمة، الأعراض خط أحمر”.


وتابع قائلا: “نحن شعب لا يفجر بالخصومة، هذه تربيتنا، وهذه عاداتنا، وهذه توجيهات ولاة أمورنا حفظهم الله”.


وأضاف: “ما علمنا عن الشيخة موزة، إلا أنها كريمة ابنة كرام، ومن تطاول عليها بالسوء، فهذا من سوء تربيته، وإن كان سعوديا فهو سيكون تحت طائلة النظام”.

#السعودية #ادانة #موزة

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