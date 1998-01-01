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ضبط وإتلاف 130 كغم دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي في محافظة الخليل

الأربعاء 17 يناير 2018 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اتلفت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الزراعة دائرة الطب البيطري اليوم في محافظة الخليل 130 كغم دجاج مذبوح تالف و غير صالح للاستخدام الادمي .

وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناءاً على معلومات استخباراتية خاصة بمديرية الخليل حول وجود مركبة تقوم ببيع وتوزيع دجاج مذبوح مما استدعى تحريك دورية للمكان المحدد وبعد المتابعة والتحري تم ضبط المركبة وكانت تحمل 130 كغم وبحضور جهة الاختصاص في مديرية الزراعة والطبيب البيطري وبعد المعاينة والفحص أقر الإتلاف على الفور وذلك لإنبعاث روائح نتنة وكريهه منها ولعدم صلاحيتها للإستخدام الآدمي ، حيث تم تحويل صاحب البضاعة لنيابة الجرائم الاقتصادية لإتخاذ المقتضى القانوني بحقه واستكمال الاجراءات اللازمة .

#دجاج #الضابطة الجمركية

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