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عشراوي: الولايات المتحدة تثبت تواطئها مع الاحتلال الإسرائيلي بتجميد أموال الأونروا

الأربعاء 17 يناير 2018 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

 نددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي بالإجراءات الأمريكية بتجميد الأموال للأونروا.

وقالت عشراوي: "أن الإدارة الأمريكية تنفذ تعليمات نتنياهو بالتفكيك التدريجي للوكالة، والتي قام بإنشائها المجتمع الدولي لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتزويدهم بالخدمات الأساسية في الحياة. حيث تسلب هذه الإدارة حقوق اللاجئين في التعليم والصحة والمأوى والحياة الكريمة، وتزيد من عدم الإستقرار وتهدد أمن المنطقة.

وأضافت عشراوي أن أمريكا تؤكد مرة أخرى تواطئها مع الإحتلال الإسرائيلي، وتستبق قضايا الحل الدائم عن طريق إزالة قضية اللاجئين عن الطاولة، وإستهداف الأبرياء وبالتحديد هذه الشريحة المعرّضة من الشعب الفلسطيني."

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