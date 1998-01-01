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حماس: تقليص واشنطن مساعداتها للأونروا تهدف لتصفية القضية

الأربعاء 17 يناير 2018 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: تقليص واشنطن مساعداتها للأونروا تهدف لتصفية القضية



غزة / سما /

 اعتبرت حركة حماس، اليوم الأربعاء، على لسان ناطقها الرسميّ فوزي برهوم، أنّ تقليص واشنطن للمساعدات المالية للأونروا، سياسة أمريكية مرفوضة تأتي في سياق مخطط تصفية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها قضية اللاجئين، وتثبيت المواقف والقرارات لصالح الكيان الإسرائيلي العنصري المتطرف.

ودعت الحركة، الأونروا وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية ودول العالم والمنطقة إلى عدم الاستجابة لأي ضغوط أمريكية من شأنها المساس بالحقوق الفلسطينية، واعتبرت أنّ ذلك يجب أن يشكل حافزًا لمزيد من الدعم للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب قضاياه العادلة.

#حماس #تقليص #مساعدات

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