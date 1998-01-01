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الصحة: 14 شهيداً و858 جريحاً في احصائية "انتفاضة القدس" بغزة

الأربعاء 17 يناير 2018 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 14 شهيداً و858 جريحاً في احصائية "انتفاضة القدس" بغزة



غزة/سما/

نشرت وزارة الصحة اليوم الأربعاء, تقريرها الإحصائي لانتفاضة القدس في محافظات قطاع غزة منذ بدايتها بتاريه 7/17/2017 حتى 16/1/2018.

وقال د. أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، إنّ إجمالي الشهداء والجرحى في قطاع غزة" 14 شهيداً و 858 جريحاً ".

وأضاف، أنّ "عدد الشهداء 14 شهيداً، جميعهم من الذكور منهم الشهيد الشاب ابر اهيم ابو ثريا من ذوي الاحتياجات الخاصة "مبتور القدمين".

وأوضح, أنّ 4 شهداء سقطوا برصاص الاحتلال في شمال قطاع غزة - 7 شهداء من غزة -2 شهيد من المحافظة الوسطى و1شهيد من خانيونس".

وحول حصيلة الجرحى, أظهرت الاحصائية، أنّ "إجمالي عدد الجرحى بلغ 858 جريحاً ,عدد الأطفال من الجرحى 180 جريحاً، بنسبة 21.9 % من إجمالي عدد الجرحى, فيما بلغ عدد النساء من الجرحى 12 جريحة، بنسبة 14 % من إجمالي عدد الجرحى.

وبحسب الاحصائية، أنّ "إجمالي عدد الجرحى من النساء والأطفال بلغ 192 جريحاً ، بنسبة 22.3 % من إجمالي توزيع الجرحى في المحافظات (156 جريح من خان يونس ، و من غزة 257 جريحاً و من الوسطى 85 جريحاً و من الشمال 273 جريحاً و من رفح 87 جريحاً ).

وأشارت الاحصائية إلى، أنّ قوات الاحتلال استهدفت 15 سيارة اسعاف واصابتها بأضرار بالغة مما اعاق عمل طواقمها الميدانية منها " 8 سيارات تابعة لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، 7 سيارات تابعة للخدمات الطبية".

#الصحة #شهداء #مواجهات

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