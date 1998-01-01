الشرطة تقبض على ثلاثة اشخاص يشتبه بهم بالتنقيب عن الاثار في سلفيت

سلفيت / سما /

القت الشرطة اليوم القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه بهم بالتنقيب عن آثار بمنطقة خربة سيلتا الاثرية غربي محافظة سلفيت .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على معلومات وصلت لشرطة السياحة والاثار حول وجود أشخاص يقومون بالتنقيب والبحث عن آثار في احد الخرب الاثرية غربي محافظة سلفيت، على الفور تحركت قوة من شرطة السياحة والآثار بمحافظة سلفيت وبمساندة مركز شرطة بديا الى المكان، وتم إلقاء القبض على ثلاثة اشخاص من محافظة سلفيت متلبسين وهم يقومون بأعمال الحفر في المكان، كما تم ضبط أدوات الحفر المستخدمة بأعمال التنقيب .

واكد البيان، أنه تم إحالة الاشخاص الثلاثة الى النيابة العامة من أجل استكمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصولا .