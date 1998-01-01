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حمدونة : السجان والاكتظاظ والبرد أعداء الأسرى في ظل المنخفض

الأربعاء 17 يناير 2018 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الأربعاء أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خلال المنخفض يعانون من انتهاكات السجان اليومية الذى يصادر كافة الحقوق الأساسية والانسانية ، ومن مشكلة الاكتظاظ في غرف وأقسام السجون نتيجة حملات الاعتقال الغير المسبوقة بحق أبناء الشعب في كل محافظات الوطن ، ونتيجة برد الشتاء ونقص الاحتياجات من الأغطية والأحذية والملابس الشتوية فى ظل البرد الشديد .

واعتبر د. حمدونة أن تصنيف السجون والمعتقلات الاسرائيلية غير بعيد من حيث المعاناة عن أسوأ السجون نسبة إلى عذابات الاكتظاظ  كسجن " سانت " الفرنسي ، وسجن " مينتوزا "  الأرجنتينيى، وسجن " سابينيتا " الفنزويلي ، في ظل تجاوز وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية لقرار المحكمة "العليا" الإسرائيلية التي حددت مساحة معينة لكل أسير داخل السجن ، واستمرار معاناة الأسيرات في سجن "الهشارون" اللواتى يفترشن الأرض بسبب الاكتظاظ وازدياد اعتقال الفتيات والنساء ، وكذلك أسرى معتقل "النقب ومجدو" الذين يعانون من مشكلة الاكتظاظ في غرف وأقسام السجن في الآونة الأخيرة لنفس السبب .

وحذر د.حمدونة  من انعكاس المنخفض على صحة الأسرى في كل السجون والمعتقلات نتيجة نقص الاحتياجات الشتوية ، ورفض إدارة مصلحة السجون ومعتقلات الاحتلال من تزويدهم بوسائل التدفئة والاحتياجات ، ودعا المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المنظمات الدولية والإنسانية للشروع فورا في توفير ما يلزم للأسرى من مستلزمات شتوية تساعدهم في مواجهة المنخفض الجوي .

#رأفت حمدونة #الأسرى

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