النقل والمواصلات: مجلس الوزراء يصادق على نظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني

رام الله / سما /

صرحت وزارة النقل والمواصلات بأنها قد بدأت بتنفيذ نظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني بموجب مصادقة مجلس الوزراء على هذه النظام إعتباراً من بداية العام الحالي ( 2018 ) .

وأوضحت الوزارة بهذا الصدد أن النظام ينص على تنظيم قطاع المركبات الحكومية وحسن إستخدامها ، مما يساهم ذلك في تخفيف الأعباء الملقاه على الخزينة العامة والذي يشمل الحد من فواتير الصيانة المستمرة والمكلفة عبر تجديد هذا القطاع والإستغناء عن المركبات القديمة والمتهالكة ، بالإضافة الى تأمين المركبات الحكومية ومراقبتها وضمان تحركها في نطاق ساعات الدوام الرسمي فقط .

وفي هذا السياق أكد السيد محمد الحلاق مدير عام النقل الحكومي أنه سيعمل فورا بناء على تعليمات معالي وزير النقل والمواصلات م. سميح طبيلة والبدء الفوري بالعمل بهذا النظام ومضمونه وتطبيقه على جميع المؤسسات والوزارات التي تندرج في تشكيلة القطاع المدني .