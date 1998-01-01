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كيم كارداشيان ترزق بطفلة من "أم بديلة"

الأربعاء 17 يناير 2018 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيم كارداشيان ترزق بطفلة من "أم بديلة"



عالم الفن

أعلنت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان وزوجها المغني كاني ويست، ولادة طفلتهما الجديدة التي حملتها أم بديلة.

ونشرت كارداشيان الخبر على موقعها الإلكتروني، وقالت إن طفلتها ولدت في الساعات الأولى من فجر الاثنين، ووزنها سبعة أرطال (3.7 كيلوغرامات)، وإنهما لم يختارا اسمها حتى الآن.

وأضاف: "يسعدني أنا وكاني أن نعلن ولادة طفلتنا الجميلة وهي بصحة جيدة".

وشكر الزوجان الأم البديلة، وهي غير معروفة حتى الآن، وقالا "نشكر بشدة الأم البديلة التي حققت حلمنا بمنحنا أعظم هدية يمكن أن يقدمها شخص".

ولدى كارداشيان وويست طفلان: نورث، وعمرها أربعة أعوام، وساينت، ويبلغ عامين.

وقالت إنهما "متحمسان للترحيب بأختهما الجديدة".

وكان الزوجان قد أوضحا أنهما قررا اللجوء إلى أم بديلة للحصول على طفل جديد، بعد أن حذر الأطباء كيم من وجود مخاطر صحية كبيرة إذا ما حملت مجددا.

وانتقدت كارداشيان، في وقت سابق، تقارير إعلامية حول قرار الاستعانة بـ"أم بديلة"، قائلة إنها تمثل "اقتحاما سافرا لخصوصيتها".

#كيم كارداشيان #طفلة

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