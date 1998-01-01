بلدية غزة تزرع ( 19) عشر ألف شتلة خلال العام 2017

غزة / سما /

أعلنت دائرة الحدائق في الإدارة العامة للصحة والبيئة في بلدية غزة أنها زرعت خلال العام 2017 نحو (19) عشر ألف شتلة ضمن جهودها لتحسين الواقع البيئي والمظهر الجمالي للمدينة.

وأوضحت الدائرة في تقريرها السنوي أن الأعمال شملت زراعة (6) ألاف وثمانمائة شتلة في عدة حدائق منها: منتزه البلدية الرئيس ، وأرض السرايا، و حديقة القبة بحي الشجاعية، وحديقة بنك الدم، وحديقة البيارة في منطقة تل الهوى، والكتيبة، وكذلك زراعة ( 1634) شجرة في عدة مراكز تابعة للبلدية منها: مبنى البلدية الرئيس، والمسلخ، وآبار المياه، والعديد من مرافق البلدية الأخرى .

كما شملت الأعمال أيضا، زراعة (5) ألاف وخمسمائة وخمسون شتلة في عدد من المؤسسات الحكومية والعامة منها: مستشفى الشفاء، ومدرسة غزة الجديدة، و مدرسة دلال المغربي ، بالإضافة إلى زراعة (5) ألاف شتلة في جزر الشوارع زراعة والميادين منها: ميدان أبو يوسف النجار، وشارع حبيب، وشارع الجلاء، وشارع أحمد الشقيري، و شارع الكلية الجامعية، و شارع فاطمة الزهراء.

وبينت أن الأعمال شملت أيضاً؛ تقليم نحو ( 3) ألاف وستمائة شجرة في مناطق مختلفة من المدينة أبرزها: منتزه البلدية الرئيس، وشارع بيروت، وحديقة الجندي، وحديقة الصداقة، وشارع عبد القادر الحسيني وشوارع أخرى في المدينة .

ودعت بلدية غزة المواطنين في المدينة لضرورة الحفاظ على الأشتال وعدم العبث بالأشجار المزروعة في الشوارع والحدائق والأماكن العامة حفاظاً على الصحة البيئية والمظهر الجمالي للمدينة، مؤكدةً أنها تقوم بشكل مستمر بزراعة الأشجار والأشتال في الشوارع والحدائق العامة وتجوير الأشجار الكبيرة وإصلاح شبكات الري وتمديد شبكات ري جديدة ضمن جهودها للحفاظ على جودة البيئة في المدينة.

وأوضحت أنها تبذل جهودا كبيرة لزيادة المساحات الخضراء المزروعة بالأعشاب والأشجار كما في أرضي السرايا والكتيبة لتوفير أماكن تنزه للمواطنين لاسيما في فصل الصيف الذي يزداد فيه ارتياد المواطنين للحدائق والمتنزهات العامة .

وكانت دائرة العلاقات العامة والإعلام في البلدية قد أطلقت مسابقة " شركاء " للأفلام القصيرة بنسختها الثانية والتي تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الصحة والبيئية وخدمات ومرافق البلدية الأخرى ودعم وتشجيع المبدعين والموهوبين في المدينة وتعزيز العلاقة التشاركية مع المواطنين .