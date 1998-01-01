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4 خطوات للحفاظ على الاحترام في العلاقة العاطفية

الأربعاء 17 يناير 2018 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 خطوات للحفاظ على الاحترام في العلاقة العاطفية



وكالات / سما /

الاحترام هو واحد من أهم القيم التي تجعل العلاقات العاطفية أفضل وتبقى لوقت أطول، لكي تحصلي على هذا الاحترام عليكِ القيام بالخطوات التالية:

– اعرفي نفسك:
أول شيء عليكِ القيام به هو أن تعرفي نفسك جيدا وتدركي أن لديك الكثير من الصفات التي تؤهلك لأن تكوني محترمة من الطرف الآخر.
فاحترام ذاتك يجعل الآخرين ينظرون إليكِ ويعاملوك باحترام.

– احترام الطرف الآخر:
ثاني شيء عليكِ القيام به هو احترام الطرف الآخر، فإذا فقد شريكك احترامه أمامك سيفعل المثل معكِ، وتصبح علاقة فاقدة للاحترام ومهددة بالفشل.

– عدم البقاء:
جزء هام من احترامك لذاتك هو عدم شعورك بالإجبار على البقاء في علاقة غير مريحة بالنسبة لكِ، لذلك يجب أن تنهي العلاقة في حال وجدتي نفسك غير سعيدة والطرف الآخر لا يعبأ بذلك، حيث أن بقاءك بعد هذه الأشياء يجعلك تفقدي احترامك لذاتك ومن ثم احترام الطرف الآخر لكِ.

– اصنعي حدودك:
من المؤكد أن الشريكين تذوب الحواجز والحدود بينهما، لكن هذا لا ينطبق على حدود الاحترام، حيث يجب أن تقومي بوضع حدود تحافظي بها على كرامتك وشخصيتك، على سبيل المثال: تجنبوا الشجار أمام الآخرين، حتى لا يقوم أحد بإهانة الآخر.

#العلاقة العاطفية

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