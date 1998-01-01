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النائب الجمل: لن نترك سبيلا لرفع الحصار عن أهلنا في قطاع غزة

الأربعاء 17 يناير 2018 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

 أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية د.عبد الرحمن الجمل، أن حركة حماس لن تترك طريقا تذهب اليه لرفع الحصار عن قطاع غزة خلال كلمته امام طابور اركان لشرطة المرور في مدينة دير البلح بحضور المقدم سلمان أبو مغصيب مدير شرطة المرور والنقيب ياسر نجم مدير هيئة التوجيه السياسي والمعنوي والطاقم الإداري حول قدسية ارض الشام وفلسطين والمسجد الأقصى واهميتها في القرآن والسنة .

 وقال النائب الجمل :"ان حجم المؤامرة على قطاع غزة كبير وخطير من قبل الأعداء الصهاينة وغيرهم، ويجب علينا مواجهته بصبرنا وثباتنا وتحملنا الصعاب ورص صفوفنا   وتكاثفنا مع بعضنا البعض".

وأشار النائب الجمل الى حجم المحنة التي تعرض لها قطاعنا الحبيب خلال معركة الفرقان، موضحاً أنه رغم حجم الألم تحملنا وصبرنا وواجهنا بكل قوة  ولم ولن نهزم  ، موصياً ضباط وافراد شرطة المرور التحلي بالصبر والثبات وحسن الخلق ، المعاملة الرحيمة مع المواطنين

ووجه النائب الجمل شكره لهيئة التوجيه السياسي والمعنوي على تنظيمهم المشاركة وشكره أيضا لإدارة شرطة المرور على استقبالهم.

#النائب الجمل #قطاع غزة

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