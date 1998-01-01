راغب علامة يكشف حقيقة انتقاله إلى معترك السياسة

عالم الفن

تعليقاً على انتشار أخبار تشير إلى استعداده للترشح للانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري في لبنان، نشر الفنان راغب علامة، عبر حسابه على "تويتر"، تغريدة نفى فيها صحة ذلك.

وكتب: "للتوضيح، أنفي كل ما تتناوله بعض مواقع التواصل الاجتماعية والسياسية عن موضوع ترشّحي للإنتخابات النيابية في الدورة المقبلة. حتى الآن هذا الموضوع غير مطروح وغير وارد. اقتضى التنويه".

يشار إلى أن الفنان اللبناني أحيى منذ أيام الاحتفال بمرور 20 عاماً على تأسيس مدينة الإنتاج الإعلامي، والذي أقيم في مصر تحت عنوان " انطلاقة جديدة للمستقبل".