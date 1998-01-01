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سمحت لرجل مشرد بالنوم في منزلها.. وهذا ما فعله بها وبأحفادها!

الأربعاء 17 يناير 2018 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سمحت لرجل مشرد بالنوم في منزلها.. وهذا ما فعله بها وبأحفادها!



غرائب و عجائب

قامت سيدة عجوز، 66 عاماً، في ولاية تكساس الأمريكية، بمساعدة شخص لا تعرفه وكان بلا مأوى.

وسمحت السيدة للرجل بالإقامة معها في البيت وذلك حتى يحصل على دخل يعيش منه ويوفر لنفسه المسكن والطعام الذي يحميه من برد الشتاء، فعرضت عليه العجوز التي تعيش مع  2 من أحفادها والتي تملك بيت كبير، غرفة على الغريب وقدمت له الطعام، إلا أنها استيقظت يوماً على مأساة في منزلها.

وفي التفاصيل، خلد جميع من في المنزل للنوم وفي منتصف الليل تقريباً استيقظت العجوز وقالت أنها قد سمعت صوت يصدر من التلفزيون، إلا أنها لم تحدد سببه أما الرجل الذي ساعدته العجوز فقد توجه مسرعاً إلى غرفة العجوز بعد أن تأكد من سماع الصوت الذي تسبب في استيقاظ الأسرة، وفي البداية ظنوا أن أحداً يريد الهجوم عليهم، إلا أنه وفور دخوله الغرفة رأى كارثة أصابت المنزل.
 
لاحظ الرجل أن المكان قد امتلأ بالدخان بسبب الحريق الذي حدث من الانفجار الذي لم يستطع أن يحدد مصدره، وتوجه مسرعاً الى السيدة العجوز التي لم تستطع الحركة لسقوط شيء ما عليها، فأزاحه عنها وأخرجها من الحريق، وتذكر أحفادها فتوجه إليهم مسرعاً قبل أن تحرقهم النار.

واحترق منزل هذه العجوز التي عاشت به 40 عاماً ولكن في النهاية هي وأحفادها بقوا على قيد الحياة بفضل مساعدتها لشخص محتاج.

#عجوز #مشرد

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