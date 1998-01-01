علماء يكشفون السر الغامض لمومياء "الأخوين"

غرائب و عجائب

كشف أحدث تسلسل للحمض النووي، أخيرا، السر الذي رافق مومياء "الأخوين" الشهيرين في متحف مانشستر البريطاني، لأكثر من 100 سنة.

وذكرت "ديلي ميل" أن المومياء تعود لاثنين من رجال النخبة في مصر، اسمهما خنوم نخت ونخت-أنخ، وتعود لحوالي 1800 سنة قبل الميلاد.

ومنذ اكتشافهم عام 1907، كان العلماء يبذلون كل ما في جهدهم من أجل معرفة العلاقة التي تربط الرجلين وما إذا كانا ينتميان إلى نفس العائلة فعلا.

الآن وبعد استخراج "الحمض النووي القديم" من أسنانهم واستخدام حالة من التسلسل الفني، اكتشف الباحثون أن الرجلين يشتركان في نفس الأم لكن لديهما أبوين مختلفين.

وكان "الأخوان" مهمين، حيث يعتبران من رجال النخبة في مصر القديمة، وكان واحد منهما ابن أحد الأمراء.

وكانت تقارير إعلامية أكدت أكثر من مرة أن "الأخوين" هما غير شقيقين.