فالفيردي يضحي بـ"ديمبيلي" لعيون جريزمان

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “دون بالون” الإسبانية في الأونة الأخيرة، عن رغبة المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني للنادي الكتالوني برشلونة، في التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب نادي أتلتيكو مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وعلى الرغم من تعاقد نادي برشلونة الإسباني، مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو من نادي ليفربول الإنجليزي، والمدافع الكولومبي ياري مينا من نادي بالميراس في يناير الجاري، إلا أن المدرب إرنسيتو فالفيردي رغبته الأولى هي التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.

وأشارات الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، إلى أن تعاقد نادي برشلونة الكتالوني، مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من نادي أتلتيكو مدريد، قد يدفع المدرب إرنستو فالفيردي في إخراج أحد نجوم الفريق من حساباته.

وقالت ان النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي هو الأقرب إلى الخروج من تشكيل إرنستو فالفيردي، في حالة قدوم مواطنه أنطوان جريزمان في الصيف المقبل، خاصة ومع وجود النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، وذلك بسبب تدني مستواه بالإضافة إلى كثرة إصاباته.