الرئيس: القدس هي بوابة الحرب والسلام وعلى ترمب أن يختار وسلامنا لن يكون بأي ثمن

رام الله / سما /

بمشاركة الرئيس محمود عباس، انطلقت أعمال مؤتمر الأزهر العالمي لنُصرة القدس، تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 86 دولة عربية وYسلامية ودولية.

وفيما يلي مقتطفات لاهم ما جاء في كلمة الرئيس/ -

الرئيس بمؤتمر الأزهر العالمي لنُصرة القدس: القدس عاصمتنا الأبدية التي ننتمي اليها وتنتمي الينا

الرئيس : القدس بأمس الحاجة لنصرتكم ولوقفتكم معها الرئيس: أميركا اختارت أن تخالف القانون الدولي وتتحدى ارادة الشعوب العربية والاسلامية والعالم بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال

الرئيس: لن نثق بالادارة الأميركية التي لم تعد تصلح لدور الوسيط في عملية السلام

الرئيس: سنذهب الى كل الخيارات لكن لن نذهب الى الارهاب والعنف الرئيس: لن نتوقف عن الكفاح في حماية ارضنا وشعبنا وقدسنا

الرئيس: نتمسك بالسلام ولكن سلامنا لن يكون بأي ثمن

الرئيس: لم يولد بعد الذي يمكن أن يساوم على القدس أو فلسطين

الرئيس: قرار ترمب لن يعطي لاسرائيل اي شرعية في القدس

الرئيس: القدس هي بوابة الحرب والسلام وعلى ترمب أن يختار

يتبع ..

