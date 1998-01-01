جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

مريم اوزرلي: انا مؤمنة بالله وايماني عميق

الأربعاء 17 يناير 2018 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مريم اوزرلي: انا مؤمنة بالله وايماني عميق



عالم الفن

قالت الممثلة التركية الشهيرة مريم أوزرلي إلى أنها شعرت بالتقرب من الله عندما كانت حاملا بابنتها لارا، حيث كانت كثيرة الدعاء في حملها

وقالت الممثلة التركية المعروفة في العالم العربي باسم السلطانة هويام٬ انها”مؤمنة بالله، وقد تعمَّق إيماني وازداد بعد ولادة ابنتي لارا، كما ازداد إحساسي تجاه بعض الأمور”.

واضافت الممثلة “بدأت أشعر بالخوف الحقيقي والحب. وأكثر ما أخافه في الحياة هو الموت. ولكنني أُهدِّئ من روعي بالدعاء والإيمان٬ وأنا أعرف بأننا عابرو سبيل في هذه الدنيا، لذا لا أخاف على نفسي”

وقالت اوزرلي “خوفي الأكبر هو أن يحدث مكروه لابنتي. فأنا أفكر في صحتها باستمرار أنا مؤمنة جدا بالله”

ودعت اوزرلي بأن “يطيل في أعمارنا جميعا، منوهة بأن الإنسان لا يعلم ما سيحدث له مستقبلا.

وختمت كلامها قائلة: قابلت في حياتي أناسا طيبين حتى الآن، ولا أريد أن أخوض تجربة جديدة في حياتي الشخصية أرجو الخير للجميع دوما”

#مريم اوزرلي

أخبار ذات صلة

مريم

بعد أن حذفت صوره.. باسل الزارو يرد على اوزرلي!

مريم

لماذا خلعت ميريام اوزرلي خاتم الخطوبة ؟

منتصر بالله

هكذا غيّر المرض شكل المنتصر بالله !

المنتصر بالله

صور| لن تصدّقوا كيف أصبح الفنّان المنتصر بالله في احدث ظهور له

صور: المرض يغير ملامح المنتصر بالله.. لن تصدق كيف أصبح شكله!

مي عز الدين

مي عزالدين تهدد شريف سلامة: أقسم بالله هخرب بيتك

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة: تصويب اوضاع غزة ليس "عقوبات"وتشن هجوما حادا على حماس والحركة ترد

أول تقرير عن تشريح جثتها.. هذا ما حدث لزينب الطفلة التي اغتُصبت وأُلقيت جثتها في القمامة

صحيفة: السيسي يقيل رئيس المخابرات خالد فوزي: فشل في الملف الفلسطيني وفي الإعلام

غرينبلات يصل اسرائيل لبحث الخطوات بعد خطاب عباس و اجتماع السعودية الذي اثار غضب الرئيس

هارتس: ترامب كـ"المخرب الانتحاري الذي يطلق عدة عبوات متفجرة وستنفجر في وجه إسرائيل

الجيش المصري يحشد قواته لبدء عملية عسكرية "غير مسبوقة" في سيناء

الأونروا : لم يتخذ اي قرار او تعليمات بشأن تقليص رواتب موظفيها حتى الان

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

الإسرائيليون يبحثون بدائل اليوم التالي لغياب الرئيس الفلسطيني " محمود عباس

الاونروا

الاونروا: تجميد المساعدات الامريكية سيؤدي الى اسوأ ازمة تمويل في تاريخ الوكالة

الرئيس عباس

الرئيس: القدس هي بوابة الحرب والسلام وعلى ترمب أن يختار وسلامنا لن يكون بأي ثمن

خالد فوزي - ارشيف

صحيفة: السيسي يقيل رئيس المخابرات خالد فوزي: فشل في الملف الفلسطيني وفي الإعلام

القدس- ارشيف

جيش الاحتلال يدرس فرض الحكم العسكري على بلدتين بالقدس المحتلة

الاتصالات الفلسطينية