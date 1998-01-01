مريم اوزرلي: انا مؤمنة بالله وايماني عميق

عالم الفن

قالت الممثلة التركية الشهيرة مريم أوزرلي إلى أنها شعرت بالتقرب من الله عندما كانت حاملا بابنتها لارا، حيث كانت كثيرة الدعاء في حملها

وقالت الممثلة التركية المعروفة في العالم العربي باسم السلطانة هويام٬ انها”مؤمنة بالله، وقد تعمَّق إيماني وازداد بعد ولادة ابنتي لارا، كما ازداد إحساسي تجاه بعض الأمور”.

واضافت الممثلة “بدأت أشعر بالخوف الحقيقي والحب. وأكثر ما أخافه في الحياة هو الموت. ولكنني أُهدِّئ من روعي بالدعاء والإيمان٬ وأنا أعرف بأننا عابرو سبيل في هذه الدنيا، لذا لا أخاف على نفسي”

وقالت اوزرلي “خوفي الأكبر هو أن يحدث مكروه لابنتي. فأنا أفكر في صحتها باستمرار أنا مؤمنة جدا بالله”

ودعت اوزرلي بأن “يطيل في أعمارنا جميعا، منوهة بأن الإنسان لا يعلم ما سيحدث له مستقبلا.

وختمت كلامها قائلة: قابلت في حياتي أناسا طيبين حتى الآن، ولا أريد أن أخوض تجربة جديدة في حياتي الشخصية أرجو الخير للجميع دوما”