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قريباً.. إطلاق أوّل هاتف "أندرويد" بنظام "أوريو غو"!

الأربعاء 17 يناير 2018 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قريباً.. إطلاق أوّل هاتف "أندرويد" بنظام "أوريو غو"!



وكالات / سما /

أكَّدت شركة "Micromax" أنّها ستطلق هاتفها الجديد "BHARAT GO"، والذي يعتبر أول هاتف يعمل بنسخة "GO" من نظام "أندرويد أوريو 8.0"، بالتعاون مع شركة "غوغل" بحلول نهاية الشهر الحالي.

وكانت الشركة كشفت أنّ نظام "آندرويد أوريو غو" سيصل للهواتف منخفضة التكلفة التي تمتلك مواصفات منخفضة تتراوح بين 512 إلى 1 غيغا بايت.

ووفقاً لما نشره موقع "fonearena" الهندي، فكانت شركة "غوغل" قد أعلنت عن مشروع "أندرويد أوريو غو" في أيار الماضي، وقالت إنّه سيكون متاحاً أوائل عام 2018، حيث يعتبر "Android Go" مناسب تماماً للهواتف التي تمتلك رامات أقل من 1 غيغا بايت وذاكرة داخلية 8 غيغا بايت، وهو يوفر الإصدارات الأساسية من تطبيقات "غوغل" المختلفة.

وكانت كلّ من شركتي "كوالكوم" و"مدياتك" قد أعلنتا عن تحسين شرائح المعالج لتتناسب مع نظام "أندرويد غو"

#اندرويد #أوريو غو

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