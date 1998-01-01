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أهلي الخليل سلوان برباعية في الكأس

الأربعاء 17 يناير 2018 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أهلي الخليل سلوان برباعية في الكأس



الخليل / سما /

استهل أهلي الخليل، حملة الدفاع عن لقب كأس فلسطين لأندية الضفة الغربية، الذي يحمله منذ 3 سنوات، بفوز كبير أمس الثلاثاء، على سلوان المقدسي (4-0)، في افتتاح لقاءات دور الـ 32 من البطولة.

ولم يجد نادي أهلي الخليل أي مشكلة في تجاوز عقبة الفريق المقدسي على استاد الخضر، حيث سجل الأهداف كل من حمادة الجعبري وحمادة مراعبة "هدفين" وخلدون الحلمان.

وفي لقاء آخر على ملعب نابلس، أتم نادي هلال القدس استعداده لملاقاة السويق العُماني في لقاء ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة كاس الاتحاد الآسيوي المقرر يوم 22 يناير الجاري، بانتصار عريض على مركز جنين، بخمسة أهداف نظيفة.

وسجل أهداف الهلال جوناثان سوريا "هدفين"، وهدف لكل من علي عدوي، ومحمد درويش وتامر صيام.

كما شهدت باقي اللقاءات، تفوقًا منطقيًا لفريق شباب السموع على جنين (4-1)، ومركز بلاطة على مراح رياح (4-0).

#أهلي الخليل

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