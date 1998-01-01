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اتفاقية توأمة بين وادي النيص والترجي التونسي

الأربعاء 17 يناير 2018 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاقية توأمة بين وادي النيص والترجي التونسي



تونس / سما /

أُقيم مساء أمس الثلاثاء، حفل ضخم بمدينة الحمامات، وشهد إمضاء اتفاقية توأمة جديدة بين الترجي الرياضي التونسي، ونادي ترجي وادي النيص الفلسطيني، بحضور مسؤولي ولاعبي الفريقين وذلك في إطار احتفالات فريق باب سويقة بالذكرى 99 لتأسيسه.

وهذه المرة الثانية الذي يتم فيها إمضاء توأمة بين الناديين وكانت المرة أولى سنة 2010.

يذكر أنه كان من المنتظر إجراء مباراة ودية بين الفريقين يوم السبت الماضي بالملعب الأولمبي برادس لكن تم إلغاؤها لأسباب أمنية.

واتفق الطرفان على أن تقام مباراة بين الناديين العام المقبل بمناسبة احتفالات الترجي الرياضي التونسي بالمئوية.

#وادي النيص #الترجي التونسي

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