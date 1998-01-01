الاحتلال يعتقل 21 مواطناً بينهم أسيرة محررة

رام الله / سما /

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم الأربعاء، 21 مواطناً من محافظات الضفة الغربية، بينهم أسيرة محررة.

وأوضح نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية مواطنين من محافظة بيت لحم، وهم: الأسيرة المحررة ياسمين أبو سرور، وأسعد درويش، ومؤمن ملش، ومحمد العساكرة، وعوض العساكرة، وبلال خضر سلامة، وآدم إياد العمور، ومحمود سالم البدن.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة أطفال من القدس، وهم: روحي معتز المدبر (14 عاماً)، وخضر أبو غنام (15 عاماً)، ومحمد علي أبو غنام (15 عاماً)، ومؤمن طه الغليط (17 عاماً)، وخالد شلبي (15 عاماً). كما اعتقلت ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: حمادة أبو عرب، ومحمد العطعوط، وأمين موسى ريحان، ومواطنين اثنين من مخيم العروب في الخليل، وهما: قصي الطيطي، وإسماعيل ماهر الشريف، إضافة إلى كل من محمد سليم مجادبة (19 عاماً)، من طولكرم، وعبد الرحمن نصوح اشتية من نابلس، وداود عمرية من جنين.