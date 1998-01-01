خدمات الطفولة تفتتح مخيم "رائدات المستقبل 2"

غزة / سما /

افتتحت جمعية خدمات الطفولة والاسرة الفلسطينية، مخيم "رائدات المستقبل 2" للنساء صباح اليوم في مقرها بالدرج شرق مدينة غزة، بحضور المدير أمين سر الجمعية أحمد الحسنات والمُحاضر سامي قاسم والمنسقة وسام المدهون.

وأوضحت المدهون، أن المخيم يهدف إلى التوعية التربوية والدينية من خلال التعرف على حياة الرسول والصحابيات في المنح والمحن، بالاضافة لتثقيفهن بالجانب الأمني وتبصيرهم بمخاطر التكنولوجيا والانتر نت على الأبناء مع الحرص على تنمية مواهبهم.

كما أشارت، إلى احتواء المخيم على جلسات التفريغ والعلاج النفسي للتخفيف من حدة التوتر لديهم والتخلص من بعض المشاكل النفسية التي تصيبهم.

في ذات السياق تحدث المُحاضر قاسم، في أولى فقرات المخيم عن التربية الصحيحة السليمة للأبناء في ضوء العقيدة الاسلامية، والحفاظ على أخلاقهم وتعزيز التعليم في نفوسهم.