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"الإعلام": خطوات واشنطن تجاه دور الأنروا ابتزاز سياسي مرفوض

الأربعاء 17 يناير 2018 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تعتبر وزارة الإعلام قرار تجميد الولايات المتحدة الأمريكية نصف مساعداتها لوكالة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومحاولات مندوبة  الولايات المتحدة إلغاء التمويل ابتزازًا سياسيًا، ومساومة مرفوضة على حقوقنا المشروعة وثوابتنا الوطنية، وعلى رأسها القدس وحق العودة.

وتؤكد أن  شعبنا وقيادتنا لن يرضخا لتهديد الرئيس رونالد ترامب ووعيده للقبول بما تسمى "صفة القرن"، والعودة للمفاوضات في ظل الاستيطان، وانحيازه الأعمى للاحتلال، وانقلابه على الشرعية الدولية، وإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل.

وتحث الوزارة الأصدقاء في الولايات المتحدة لرفع صوتهم ضد انحياز رئيس بلادهم للاحتلال، ونكرانه لحقوقنا وحريتنا المشروعة، وتحثهم على الانتصار للدستور الأمريكي الذي يروج لقيم الحرية والعدالة والديمقراطية.

 

#الاعلام

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