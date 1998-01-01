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نيمار: أهدف لتحقيق الرباعية مع سان جيرمان

الأربعاء 17 يناير 2018 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار: أهدف لتحقيق الرباعية مع سان جيرمان



وكالات / سما /

أكد نيمار مجدداً على رغبته في تحقيق جميع الألقاب الممكنة مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الجاري، كما وجه النجم البرازيلي تحذيره لِـ ريال مدريد قبل مواجهة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث نيمار عن أهدافه مع باريس سان جيرمان قائلاً “أتمنى تحقيق جميع الألقاب الممكنة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، نرغب في الفوز بكل شيء وعلى الأخص دوري أبطال أوروبا، المهمة لن تكون سهلة لكن نحن جاهزون لقبول التحدي”.

وعن ثلاثي الـMCN قال نيمار “لا يزال الوقت مبكرً لكن نحن نقدم عملاً رائعاً، كافاني ومبابي لاعبين عظيمين يمكنهما صناعة الفارق في أي فريق، مع مرور الوقت سنعرف بعضنا البعض بشكلٍ أفضل وهذا ما سيساعدنا على التطور، في النهاية نحن نهدف جميعاً لمساعدة الفريق”.

 
#نيمار #باريس سان جيرمان

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