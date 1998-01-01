البلوز يسعى لضم أندي كارول!

وكالات / سما /

تناولت صحافة إنجلترا رغبة نادي تشيلسي في جلب اللاعب أندي كارول مهاجم وست هام الإنجليزي لصفوف البلوز في سوق الانتقالات الشتوية.

تشيلسي يعاني على الصعيد الهجومي هذا الموسم في ظل إيجاد ألفارو موراتا لصعوبة في التعامل مع أجواء الدوري الإنجليزي وعدم تأقلمه بعد، بالإضافة للضغط الكبير الذي يشعر به اللاعب في ظل ضعف البديل باتشواي.

وقيل أن تشيلسي في بادئ الأمر كان يرغب في استعارة كارول لنهاية الموسم، ولكن وست هام وضحوا أنهم لن يستغنوا عنه إلا بشكل كامل.

ولذلك يستعد تشيلسي للظفر باللاعب الإنجليزي صاحب الـ29 عام في صفقة قد تصل لحوالي 20 مليون جنيه إسترليني.