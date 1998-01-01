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طبيب البيت الأبيض: ”لا مؤشر” لأي خلل في الإدراك لدى ترامب و لديه " جينات رائعة "

الأربعاء 17 يناير 2018 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب البيت الأبيض: ”لا مؤشر” لأي خلل في الإدراك لدى ترامب و لديه " جينات رائعة "



واشنطن / وكالات /

 أعلن طبيب البيت الأبيض، الثلاثاء، ان البيانات الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى أنه من المتوقع أن يبقى بصحة جيدة طيلة مدة ولايته الرئاسية، وأنه لا يعاني من أي خلل في الإدراك.

وقال نائب الاميرال الطبيب روني جاكسون في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن “كل البيانات تشير الى ان الرئيس بصحة جيدة وأنه سيبقى كذلك طيلة مدة ولايته الرئاسية”، وذلك إثر أول زيارة طبية أجراها ترامب منذ وصوله إلى السلطة قبل نحو عام وجاءت نتائجها “ممتازة”.

وأضاف الطبيب ان ترامب “لديه جينات رائعة وقد خلقه الله على هذا النحو”.

وأكد الطبيب العسكري أن ترامب الذي كان هدفا لموجة تكهنات طالت صحته الذهنية، هو من طلب الخضوع لفحص الإدراك الذي جاءت نتيجته “جيدة للغاية”.

وأضاف طبيب الرئيس الأمريكي “أعتقد أنه رأى في الخضوع للفحص الطبي فرصة لوضع حد لبعض من ذلك”، وتابع قائلا “أعتقد أنه لم يكن قلقا على الإطلاق من أن يكون لديه ما يخفيه”.

وأوضح جاكسون ان الفحص أجري باستخدام تقييم مونتريال للإدراك، وجاءت نتيجته 30/30.

وشدد الطبيب على ان ترامب “ليست لديه اية مشاكل إدراكية او عقلية على الإطلاق”، مضيفا أنها على حد علمه المرة الأولى التي يخضع فيها رئيس لفحص طبي كهذا خلال ولايته.

وكشف جاكسون البيانات الحيوية للرئيس: الطول 1.90 مترا، الوزن 108 كلغ، نبض القلب 68 وضغط الدم 122/74.

واوضح الطبيب ان الفحص الذي اجري، الجمعة، في مستشفى وولتر ريد العسكري الوطني اظهر ان نتائج نبض القلب وضغط الدم وعمل القلب جاءت طبيعية في الفحص، وان الوظائف الحركية والجهاز الحسي كانت طبيعية كذلك.

وتابع الطبيب “صحة القلب ممتازة في هذه المرحلة من حياته واعتقد ان قسما كبيرا من ذلك مردّه الى انه لم يتعاط يوما التدخين او الكحول”.

وأوضح الطبيب انه سيعمل على اعداد برنامج لمحاولة تخفيف السعرات الحرارية والدهون والكاربوهيدرات في النظام الغذائي لدى الرئيس “قدر المستطاع″.

#طبيب #البيت الابيض #ترامب

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