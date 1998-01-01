إغلاق مقار "الأونروا" في الضفة والقدس حتى إشعار آخر رداً على فصل 185 معلما

رام الله/سما/

أعلن اتحاد العاملين العرب في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الثلاثاء إغلاق مقار إدارة الوكالة في الضفة الغربية والقدس المحتلة حتى إشعار أخر ردًا على فصل 158 معلم ومعلمة من حملة الدبلوم.

وأفاد رئيس اتحاد العاملين العرب في الوكالة جمال عبد الله أن خطوة الإغلاق جاءت بسبب فصل إدارة وكالة الغوث 158 معلم ومعلمة وحرمانهم من أتعاب نهاية الخدمة، بحجة أنهم من حملة الدبلوم.

وأوضح عبد الله أنه توصل لاتفاق خلال التفاوض مع المفوض العام "سكوت أندرسون" ومستشاره، ولكنه فوجئ بعد أيام بتنصل الإدارة من اتفاقها.

وأضاف أن الاتحاد أغلق مقر رئاسة وكالة الغوث في حي الشيخ جراح بالقدس، وتدريجيًا أغلقت بقية المقار في الخليل ونابلس ورام الله.

ولفت إلى أن الاتحاد اتخذ هذه الخطوة أيضا بسبب تنصل إدارة الوكالة من اتفاقيتها بحماية العملة، نظرا لخسارة الموظفين 12 % من الراتب نتيجة تآكل سعر صرف الدولار.

وأشار إلى أن أعضاء اتحاد العاملين العرب والمعلمين والمعلمات الذين تم فصلهم، يعتصمون حاليا في مقار رئاسة "أونروا" الخمسة.

وحمل عبد الله مسؤولية فشل التفاوض لإدارة وكالة الغوث، وطالبها بالعودة عن قرارها أو إيجاد حلول عادلة ومنصفة للموظفين والمعلمين.

وتقدم أونروا خدماتها لأكثر من خمسة ملايين و900 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لديها في خمسة مناطق عمليات رئيسية هي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.