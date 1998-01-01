الأتيرة : العمل جار حاليا على تنفيذ مشاريع تطويرية في شتى المجالات البيئة في قطاع غزة،

رام الله/سما/

اكدت رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، مساء اليوم الثلاثاء: "إن العمل جار حاليا على تنفيذ مشاريع تطويرية في شتى المجالات البيئة في قطاع غزة، خاصة قطاعات المياه والصرف الصحي ومعالجة النفايات الصلبة والطبية من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن".

وأضافت الأتيرة في تصريح وفقاً لوكالة "وفا"، إن من شأن تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية البيئية، تغيير الواقع الصعب في القطاع، الذي يعاني من جراء الانقسام، داعية إلى توجيه الاستثمارات لتنفيذ مشاريع تشمل شتى القطاعات في قطاع غزة.

وأوضحت أنها قامت اليوم بجولة شملت تفقد مشاريع حيوية يحتاجها القطاع، خاصة تلك المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي والقضاء على التلوث، الأمر الذي سينعكس ايجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاع.

وأشارت إلى أنها أجرت مباحثات مع مجلس الخدمات المشتركة، وتفقدت مشروع مكب النفايات ومحطات الترحيل ومشروع الصرف الصحي في شرق خان يونس جنوب القطاع، مؤكدة ضرورة انجاح هذه المشاريع لتقديم الخدمات للمواطنين في هذا المجال وبشكل أفضل.

ولفتت إلى أنها زارت معبر رفح جنوب القطاع، بغية وضع اللمسات الخاصة بعمل طاقم من سلطة جودة البيئة في المعبر لضمان تنفيذ الاتفاقات الدولية الخاصة بالبيئة، مشيرة في هذا الإطار إلى اتفاقية بازل المتعلقة بعدم تمرير ومنع تهرب النفايات والمواد الخطرة إلى أراضي الدولة الفلسطينية، لأننا حريصون كل الحرص على تنفيذ جميع الاتفاقات البيئة الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.