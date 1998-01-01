جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأتيرة : العمل جار حاليا على تنفيذ مشاريع تطويرية في شتى المجالات البيئة في قطاع غزة،

الثلاثاء 16 يناير 2018 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأتيرة : العمل جار حاليا على تنفيذ مشاريع تطويرية في شتى المجالات البيئة في قطاع غزة،



رام الله/سما/

اكدت رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، مساء اليوم الثلاثاء: "إن العمل جار حاليا على تنفيذ مشاريع تطويرية في شتى المجالات البيئة في قطاع غزة، خاصة قطاعات المياه والصرف الصحي ومعالجة النفايات الصلبة والطبية من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن".

وأضافت الأتيرة في تصريح وفقاً لوكالة "وفا"، إن من شأن تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية البيئية، تغيير الواقع الصعب في القطاع، الذي يعاني من جراء الانقسام، داعية إلى توجيه الاستثمارات لتنفيذ مشاريع تشمل شتى القطاعات في قطاع غزة.

وأوضحت أنها قامت اليوم بجولة شملت تفقد مشاريع حيوية يحتاجها القطاع، خاصة تلك المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي والقضاء على التلوث، الأمر الذي سينعكس ايجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاع.

وأشارت إلى أنها أجرت مباحثات مع مجلس الخدمات المشتركة، وتفقدت مشروع مكب النفايات ومحطات الترحيل ومشروع الصرف الصحي في شرق خان يونس جنوب القطاع، مؤكدة ضرورة انجاح هذه المشاريع لتقديم الخدمات للمواطنين في هذا المجال وبشكل أفضل.

ولفتت إلى أنها زارت معبر رفح جنوب القطاع، بغية وضع اللمسات الخاصة بعمل طاقم من سلطة جودة البيئة في المعبر لضمان تنفيذ الاتفاقات الدولية الخاصة بالبيئة، مشيرة في هذا الإطار إلى اتفاقية بازل المتعلقة بعدم تمرير ومنع تهرب النفايات والمواد الخطرة إلى أراضي الدولة الفلسطينية، لأننا حريصون كل الحرص على تنفيذ جميع الاتفاقات البيئة الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.

#مشاريع #غزة #تطوير #بيئة

أخبار ذات صلة

اسامة كحيل - ارشيف

كحيل : UNDP طالبت المقاولين بوقف العمل في مشاريع تمولها مؤسسة الفاخورة القطرية

القسام :المقاومة تقدمت بمراحل كثيرة إعداداً وقوة وبناءً وتطوراً في كل المجالات

مسؤول تركي: فرقنا الفنية بدأت العمل لتزويد قطاع غزة بالتيار الكهربائي

محمود الزهار

الزهار : لقاءات جادة تجري حاليا بين حماس و القيادة المصرية

ازمة كهرباء غزة

ثابت : توقف كامل لمولدات محطة الكهرباء بغزة والمحطة تعطي حاليا صفر ميجاوات

السفير محمد العمادي

ماذا قال السفير القطري " العمادي " المتواجد حاليا في غزة ؟

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام الحربي التابع لحزب الله ينشر صورة لنصرالله ومغنية من داخل تل أبيب

" يأس عميق " .. واللا العبري: الخطاب الذي حدد نهاية طريق عباس

فندق “ريتز″ الرياض يعيد فتح أبوابه ليلة “عيد الحب” بعد نقل الوليد لسجن “رهيب”

خطأ استمر 45 ثانية كاد أن يكلف البغدادي حياته

أول تقرير عن تشريح جثتها.. هذا ما حدث لزينب الطفلة التي اغتُصبت وأُلقيت جثتها في القمامة

عزت أبو عوف يشعل الإنترنت بوصيته الغريبة بعد وفاته!

الجيش المصري يحشد قواته لبدء عملية عسكرية "غير مسبوقة" في سيناء

الأخبار الرئيسية

عباس

غرينبلات يصل غدا اسرائيل لبحث الخطوات بعد خطاب عباس و اجتماع السعودية الذي اثار غضب الرئيس

الاونروا

واشنطن ستمنح الأونروا 60 مليون دولار وستحجب عنها 65 مليون دولار حاليا

ترامب

هارتس: ترامب كـ"المخرب الانتحاري الذي يطلق عدة عبوات متفجرة وستنفجر في وجه إسرائيل

الحكومة الفلسطينية

الحكومة: تصويب اوضاع غزة ليس "عقوبات"وتشن هجوما حادا على حماس والحركة ترد

غزة -ارشيفية

هآرتس: اذا انتقلت تبعات الكارثة الإنسانية في غزة لـ "إسرائيل" لن يوقفها أحد

الاتصالات الفلسطينية