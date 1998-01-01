القواسمي: ‏قرارات المجلس المركزي مسؤولة وحكيمة

رام الله/سما/

اكد ‏المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، اليوم الثلاثاء، ان المقاومة المسلحة حقّ لنا لكن الخلاف هو ما إذا كان من الصائب استخدامها اليوم.

واضاف لفضائية الميادين "اليوم هناك ظروف معينة والمقاومة الشعبية هي الخيار الأفضل اليوم وهي تحمي الشعب الفلسطيني.

وأشار الى ان ‏قرارات المجلس المركزي مسؤولة وحكيمة والمطلوب كان حضور الجميع أمّا الآن فالمطلوب هو المساندة من الجميع.

واكد ان ‏قرارات المجلس المركزي ملزمة ولكن هذا لا يعني أنه سيتم تنفيذ كل القرارات خلال أيام.

وقال ان ‏رفض قرار ترامب والرعاية الأميركية يعني إنهاء الدور الأميركي في عملية السلام بالكامل.

واشار الى ان القيادة ستنتقل من المسار السياسي إلى طلاق مع الرعاية الأميركية.