جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القواسمي: ‏قرارات المجلس المركزي مسؤولة وحكيمة

الثلاثاء 16 يناير 2018 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: ‏قرارات المجلس المركزي مسؤولة وحكيمة



رام الله/سما/

اكد  ‏المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، اليوم الثلاثاء،  ان المقاومة المسلحة حقّ لنا لكن الخلاف هو ما إذا كان من الصائب استخدامها اليوم.

واضاف لفضائية الميادين "اليوم هناك ظروف معينة والمقاومة الشعبية هي الخيار الأفضل اليوم وهي تحمي الشعب الفلسطيني.

وأشار الى ان ‏قرارات المجلس المركزي مسؤولة وحكيمة والمطلوب كان حضور الجميع أمّا الآن فالمطلوب هو المساندة من الجميع.

واكد ان ‏قرارات المجلس المركزي ملزمة ولكن هذا لا يعني أنه سيتم تنفيذ كل القرارات خلال أيام.

وقال ان ‏رفض قرار ترامب والرعاية الأميركية يعني إنهاء الدور الأميركي في عملية السلام بالكامل.

واشار الى ان القيادة ستنتقل من المسار السياسي إلى طلاق مع الرعاية الأميركية.

#القواسمي #المجلس المركزي #عباس

أخبار ذات صلة

اسامة- ارشيف

القواسمي: القيادة ستتخذ قرارات مهمة جدا الاثنين المقبل

البطش- ارشيف

البطش: كنا نأمل أن يصدر المركزي قرارات أكثر قوة و وضوحا

ثوري فتح

أهم قرارات المجلس الثوري

المركزي -اجتماع

فصائل المقاومة تدعو المركزي لاتخاذ قرارات حاسمة ترقي إلى مستوى خطورة المرحلة

حازم قاسم- ارشيف

حماس: تلقينا دعوةشفوية من فتح لحضور المجلس المركزي

حماس- ارشيف

حماس: قررنا عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لهذه الأسباب ..

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام الحربي التابع لحزب الله ينشر صورة لنصرالله ومغنية من داخل تل أبيب

" يأس عميق " .. واللا العبري: الخطاب الذي حدد نهاية طريق عباس

فندق “ريتز″ الرياض يعيد فتح أبوابه ليلة “عيد الحب” بعد نقل الوليد لسجن “رهيب”

خطأ استمر 45 ثانية كاد أن يكلف البغدادي حياته

أول تقرير عن تشريح جثتها.. هذا ما حدث لزينب الطفلة التي اغتُصبت وأُلقيت جثتها في القمامة

عزت أبو عوف يشعل الإنترنت بوصيته الغريبة بعد وفاته!

الجيش المصري يحشد قواته لبدء عملية عسكرية "غير مسبوقة" في سيناء

الأخبار الرئيسية

عباس

غرينبلات يصل غدا اسرائيل لبحث الخطوات بعد خطاب عباس و اجتماع السعودية الذي اثار غضب الرئيس

الاونروا

واشنطن ستمنح الأونروا 60 مليون دولار وستحجب عنها 65 مليون دولار حاليا

ترامب

هارتس: ترامب كـ"المخرب الانتحاري الذي يطلق عدة عبوات متفجرة وستنفجر في وجه إسرائيل

الحكومة الفلسطينية

الحكومة: تصويب اوضاع غزة ليس "عقوبات"وتشن هجوما حادا على حماس والحركة ترد

غزة -ارشيفية

هآرتس: اذا انتقلت تبعات الكارثة الإنسانية في غزة لـ "إسرائيل" لن يوقفها أحد

الاتصالات الفلسطينية