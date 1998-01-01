تعميم داخل جيش الاحتلال للانتقام لقتيل عملية نابلس الأخيرة

القدس/سما/

كشفت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي عن تعميم قام أحد جنود الاحتلال بتوزيعه بإحدى القواعد العسكرية بالضفة الغربية يحرض على الانتقام من الفلسطينيين.

وذكرت القناة أن التعميم يدعو للانتقام ردًا على عملية نابلس التي أسفرت عن مقتل أحد كبار المستوطنين قرب مستوطنة "حفات جلعاد" جنوب غربي نابلس قبل عدة أيام.

وبينت أن ذلك الأمر يعكس رغبة إعادة إحياء الوحدة الانتقامية داخل جيش الاحتلال بهدف "استعادة الشرف"، على حد وصفها.

وجاء في التعميم "ردًا على القتل البشع الذي وقع في حافات جلعاد، ومن أجل الانتقام لدماء الحاخام رازيئيل شفاش، يتم إعادة تنظيم وحدة من الانتقام لاستعادة الشرف الوطني، وسنفوز!… إذا كنت تشعر بالتضامن مع أهداف الوحدة، انضم إلينا!".