أحدث بذاءات عضو الكنيست الليكودي، أورون حازان.. توفيق ابو شومر

استهزاء، النائب الليكودي، أورون حازان، خلال جلسة الكنيست يوم الاثنين، برئيس الجلسة، النائب أحمد الطيبي، مقلِّدا صوت الدجاجة، ونعت الطيبي الذي أوقفه عن الكلام، بسبب تجاوز الوقت قائلا له:
"أنت جبان، تؤيد الإرهاب، لن أسكت"
ردّ عليه عضو المعسكر الصهيوني، ميكي روزنتال:
" لا تصرخ في القاعة، يا خبير العاهرات"!!
ردَّ عليه، البذيء، أورو ن حازان:
"اسأل عني زوجتك وأمك"
إنه البذيء نفسُه الذي اعترض حافلة أمهات الأسرى الفلسطينيات، اللاتي قدمن لزيارة أبنائهن في السجون الإسرائيلية، ووجه لهن الإهانة في الإسبوع الفائت، بدون أن يردعه أحد!!!!