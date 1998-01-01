حادثة نادرة.. نتنياهو يصافح الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي

نيودلهي / وكالات /

صافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي، في حادثة نادرة بين زعيمين " لبلدين" لا يوجد علاقات دبلوماسية بينهما.

وصافح نتنياهو الرئيس الأفغاني السابق خلال مؤتمر قمة في رييزنا بنيودلهي وذلك في ختام زيارته الى الهند.

وبجّل نتنياهو العلاقات بين اسرائيل والهند مؤكدا على أن هناك الكثير من أوجه الشبه بين الحضارتين اليهودية والهندية اللتين تدمجان التقاليد والأعراف العتيقة والحداثة والقيم الديمقراطية، على حد قوله.

وتتوقع وتنتظر الصناعات العسكرية الاسرائيلية من رئيس الوزراء الإسرائيلي أن ينجح خلال زيارته الى الهند بإقناع رئيس وزرائها نارندرا مودي بالتراجع عن قراره إلغاء صفقة السلاح التي تشمل اقتناء صواريخ "سبايك" ضد الصواريخ من انتاج شركة "رفائيل" الاسرائيلية.

وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي في خطابه بنيودلهي نقاط قوة بلاده معتبرا أنها هي "قوة اقتصادية، قوة عسكرية، قوية سياسية، وأنها تملك القيم الديمقراطية، مشيرا الى أن "إحدى طرق مواجهة تهديدات الاسلام الراديكالي والإرهابي هي توطيد العلاقات بين الدول الديمقراطية".

وفي وقت سابق اليوم تجوّل نتنياهو وعقيلته سارة في قصر التاج محل بمدينة اغرة الهندية. غدا الأربعاء سيتوجه نتنياهو الى أشرام "سبرمتي" في غوجارات موطن المهاتما غاندي.

ويتوقع أن يشارك نتنياهو مع عودته من الزيارة الرسمية في الهند، الى جنوب إفريقيا للمشاركة بمنتدى دافوس الاقتصادي المنعقد لثلاثة أيام في 23 كانون الثاني/ يناير.