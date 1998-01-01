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الجيش المصري يحشد قواته لبدء عملية عسكرية "غير مسبوقة" في سيناء

الثلاثاء 16 يناير 2018 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش المصري يحشد قواته لبدء عملية عسكرية "غير مسبوقة" في سيناء



القاهرة / وكالات /

قالت صحيفة الشرق الأوسط إن :"الجيش المصري بدأ استعدادات وحشود عسكرية وصفتها "غير المسبوقة في المحافظة التي تنشط فيها عناصر مسلحة موالية لتنظيم الدولة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن "فترة الأيام العشرة الماضية شهدت زيادة في وصول المعدات الأمنية والعسكرية إلى مراكز العريش، والشيخ زويد، ورفح، وهي المناطق التي بدأت أجهزة الأمن توسيع دائرة الاشتباه فيها، اعتماداً المعلومات الميدانية من العناصر القبلية المتعاونة مع قوات الجيش"، مضيفاً أن "أجهزة الأمن الرئيسية دعمت القوات بشمال سيناء بصفوة الضباط المتخصصين في تتبع المعلومات، وتفكيك الخلايا الإرهابية، في إطار تكوين كماشة حول الإرهابيين من وسط إلى شمال المحافظة".

وتابع " تم تزويد الكمائن الأمنية في شوارع مدينة العريش، بتحصينات مستوردة تم تصنيعها خصيصاً للتصدي لهجمات السيارات المفخخة والقذائف بينما كان التأمين السابق يعتمد على الكتل الإسمنتية وأكوام الرمال فقط".

#الجيش المصري #سيناء #حملة عسكرية

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