جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس

الثلاثاء 16 يناير 2018 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس



رام الله/سما/

وصل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في أعمال مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس.

وكان باستقبال على أرض الصالة الرئاسية في مطار القاهرة الدولي، وزير الصحة المصري أحمد عماد، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، وقنصل عام دولة فلسطين في الاسكندرية السفير حسام الدباس، إضافة الى كادر السفارة ومندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية.

ويرافق الرئيس: عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس هيئة الشؤون المدينة الوزير حسين الشيخ، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والاسلامية محمود الهباش، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

يذكر أن أعمال المؤتمر الدولي تنطلق يوم غد الأربعاء، برعاية الرئيس المصري  عبد الفتاح السيسي، وبحضور ممثلين من 86 دولة.

#عباس #القدس

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس

مؤتمر فتح السابع ينتخب بالاجماع الرئيس عباس قائدا عاما للحركة

القمة العربية

الرئيس عباس في مؤتمر القمة العربية : نعمل على تحقيق المصالحة مع حماس برعاية مصرية

عباس- ارشيف

صحيفة عبرية تزعم: القاهرة تضغط على الرئيس عباس لاستئناف المفاوضات

النخالة: سنذهب الى القاهرة لمناقشة مبادرة الجهاد ولا أمل لدينا بتفاعل الرئيس عباس معها

العاروري- ارشيف

إسرائيل ترفض السماح لوفد من حماس بمغادرة الضفة للمشاركة في حوارات القاهرة

الرئيسان السيسي وعباس

الرئيس عباس يصل القاهرة للقاء نظيره المصري "السيسي"

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام الحربي التابع لحزب الله ينشر صورة لنصرالله ومغنية من داخل تل أبيب

" يأس عميق " .. واللا العبري: الخطاب الذي حدد نهاية طريق عباس

فندق “ريتز″ الرياض يعيد فتح أبوابه ليلة “عيد الحب” بعد نقل الوليد لسجن “رهيب”

خطأ استمر 45 ثانية كاد أن يكلف البغدادي حياته

أول تقرير عن تشريح جثتها.. هذا ما حدث لزينب الطفلة التي اغتُصبت وأُلقيت جثتها في القمامة

عزت أبو عوف يشعل الإنترنت بوصيته الغريبة بعد وفاته!

الجيش المصري يحشد قواته لبدء عملية عسكرية "غير مسبوقة" في سيناء

الأخبار الرئيسية

عباس

غرينبلات يصل غدا اسرائيل لبحث الخطوات بعد خطاب عباس و اجتماع السعودية الذي اثار غضب الرئيس

الاونروا

واشنطن ستمنح الأونروا 60 مليون دولار وستحجب عنها 65 مليون دولار حاليا

ترامب

هارتس: ترامب كـ"المخرب الانتحاري الذي يطلق عدة عبوات متفجرة وستنفجر في وجه إسرائيل

الحكومة الفلسطينية

الحكومة: تصويب اوضاع غزة ليس "عقوبات"وتشن هجوما حادا على حماس والحركة ترد

غزة -ارشيفية

هآرتس: اذا انتقلت تبعات الكارثة الإنسانية في غزة لـ "إسرائيل" لن يوقفها أحد

الاتصالات الفلسطينية