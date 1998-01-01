الرئيس عباس يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس

رام الله/سما/

وصل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في أعمال مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس.

وكان باستقبال على أرض الصالة الرئاسية في مطار القاهرة الدولي، وزير الصحة المصري أحمد عماد، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، وقنصل عام دولة فلسطين في الاسكندرية السفير حسام الدباس، إضافة الى كادر السفارة ومندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية.

ويرافق الرئيس: عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس هيئة الشؤون المدينة الوزير حسين الشيخ، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والاسلامية محمود الهباش، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

يذكر أن أعمال المؤتمر الدولي تنطلق يوم غد الأربعاء، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور ممثلين من 86 دولة.