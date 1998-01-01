الحكومة تبحث سبل تحويل محطة كهرباء غزة للعمل بالغاز الطبيعي

رام الله / سما /

ترأس رئيس الوزراء رامي الحمد الله اجتماعا، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، لبحث سبل تحويل محطة توليد الكهرباء في غزة للعمل بالغاز الطبيعي.

كما بحث الحمد الله خلال الاجتماع الذي حضره كل من رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، سبل تزويد المحطة بالغاز الطبيعي، وذلك باستعراض الخيارات المتوقعة، والتركيز على التسريع في عملية تطوير حقل الغاز الطبيعي في شواطئ غزة.

وتم نقاش بناء خطوط الغاز اللازمة لإيصال الغاز للقطاع، وتعزيز القدرة الإنتاجية لمحطة التوليد، من خلال المشروع، بكفاءة عالية وبأسعار مخفضة.

كما تم مناقشة تطوير مشروع محطة توليد الكهرباء في جنين شمال الضفة الغربية، حيث استعرض مصطفى تطورات المشروع بالتفصيل.