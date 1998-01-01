جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خمس دول أوروبية تناشد الرئيس بعدم التخلي عن أوسلو فمن هي وماذا قالت ؟

الثلاثاء 16 يناير 2018 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
خمس دول أوروبية تناشد الرئيس بعدم التخلي عن أوسلو فمن هي وماذا قالت ؟



القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر فلسطينية لصحيفة "الحياة" اللندنية، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا تواصلت مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدكتور صائب عريقات، وطلبت منه عدم اتخاذ قرار في المجلس المركزي بإلغاء اتفاق أوسلو أو سحب الاعتراف بإسرائيل. وأكدت أنها "لن تغير موقفها من حل الدولتين والقدس عاصمة لهما، وموقفها الرافض للاستيطان" في القدس والضفة الغربية.

وفي شأن البحث عن وسيط أو راع للمفاوضات بدلاً من الولايات المتحدة، نقلت المصادر عن الدول الخمس تأكيدها أنها "حليفة للولايات المتحدة، وليست بديلاً عنها، ومع ذلك لن تقبل بفرض حلول لا يقبلها الفلسطينيون".

ولفتت إلى أن الدول الأوروبية "لن تعترف في الوقت الراهن بالدولة الفلسطينية"، في وقت يستعد عباس للتوجه إلى بروكسل والاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل لطلب ذلك، لافتة إلى أن بريطانيا أبلغت السلطة أنها "في طريقها نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، ورجحت أن تعترف فرنسا ودول أخرى بها قريباً.

وصرحت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانسيتش في بروكسل بأن "حل دولتين متفاوض عليه يحقق تطلعات الجانبين، إسرائيل وفلسطين، هو الطريق الوحيد الواقعي لتحقيق السلام الدائم والأمن الذي يستحقه كل منهما".

أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فأبدى "تفهمه لتصريحات عباس".

#دول اوروبية #اوسلو #عباس #تخلي

أخبار ذات صلة

العمادي ونائبه

قطر تقرر التخلي عن بناء منزل لسفيرها في محيط مهبط الرئيس عرفات في غزة

حماس - الجهاد الاسلامي

الجهاد الاسلامي ترحب بتجميد الرئيس العلاقات مع الاحتلال فماذا قالت حماس ؟

مروان البرغوثي يطالب الرئيس عباس بعدم ربط رواتب موظفي غزة بالخلاف مع حماس

البردويل- ارشيف

البردويل :حماس ليست في وارد التخلي أو التراجع عن المصالحة وماضية فيها إلى النهاية

شاهد كيف تحولت كتائب القسام إلى جيش.. وماذا فعلت لإخافة الاحتلال ؟!

المشهراوي والأحمد

من لقاءات القاهرة.. مصادفة بين المشهراوي والأحمد.. وماذا قال الأخير للعاروري على الإفطار؟

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: القسام ترد على تصريحات ليبرمان و توجه رسالة لعائلات الاسرى الجنود

تم إطلاع المصريين.. جيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن نفق كرم ابو سالم

مسؤول فلسطيني يكشف: خلافات حادة في اجتماعات المجلس المركزي على قضايا جوهرية

تقوم بعمليات حساسة وتنفّذ ما لا يمكن لغيرها القيام به.. كشف أسرار القوة التابعة لبن سلمان

الإعلام الحربي التابع لحزب الله ينشر صورة لنصرالله ومغنية من داخل تل أبيب

تحريض إسرائيلي على الرئيس عباس والتركيز على عبارته "يخرب بيتك يا ترامب "

فندق “ريتز″ الرياض يعيد فتح أبوابه ليلة “عيد الحب” بعد نقل الوليد لسجن “رهيب”

الأخبار الرئيسية

غزة -ارشيفية

هآرتس: اذا انتقلت تبعات الكارثة الإنسانية في غزة لـ "إسرائيل" لن يوقفها أحد

الرئيس عباس

" يأس عميق " .. واللا العبري: الخطاب الذي حدد نهاية طريق عباس

الاونروا

الأونروا تنهي خدمات أكثر من 100 موظف من اللاجئين الفلسطينيين بالأردن والوكالة توضح

الاحمد - ارشيف

الاحمد: الحكومة لم تتمكن من الجباية و حماس هي المسؤولة الأولى عن تنفيذ اتفاق القاهرة

قبر يوسف

فيديو.. تفجير عبوة ناسفة بمحيط "قبر يوسف" في نابلس

الاتصالات الفلسطينية