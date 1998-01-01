جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فيديو.. الأولمبي الفلسطيني يسطر إنجازا تاريخيا بأمم آسيا

الثلاثاء 16 يناير 2018 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الأولمبي الفلسطيني يسطر إنجازا تاريخيا بأمم آسيا



بكين / سما /

حقق المنتخب الأولمبي الفلسطيني إنجازا تاريخيا بصعوده للدور الثاني من كأس أمم آسيا "تحت 23 عاما", إثر انتصاره الغالي والكبير على نظيره التايلاندي (5-1), ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للمسابقة.

وسجل خماسية فلسطين مهند فنون (15), وعدي الدباغ (26), ومحمود يوسف (30), ومحمد درويش (32), وشهاب قنبر (88), بينما أحرز هدف حفظ ماء الوجه لتايلاند تشينروب سامفاودي (44).

ورفعت فلسطين رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني, بفارق الأهداف أمام كوريا الشمالية التي سقطت أمام اليابان (1-3), وبقي رصيد تايلاند دون نقاط في المركز الرابع والأخير.

وسيلعب الأولمبي الفلسطيني مع نظيره القطري في ربع النهائي الجمعة المقبل.

#المنتخب الاولمبي #تايلاند

أخبار ذات صلة

860x484

فيديو.. المنتخب الأولمبي يبلغ أمم آسيا للمرة الأولى

thumb (1)

الأولمبي بالمجموعة الثانية لكأس آسيا

9885144444

فيديو.المنتخب الفلسطيني الأولمبي يخسر أمام تركيا

اليابان

الأولمبي يخسر بصعوبة أمام اليابان في كأس آسيا

الاولمبي

المنتخب الأولمبي يصل الصين استعداداً لنهائيات بطولة آسيا

الاولمبي

الأولمبي يكتفي بالتعادل أمام كوريا الشمالية في أمم آسيا

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: القسام ترد على تصريحات ليبرمان و توجه رسالة لعائلات الاسرى الجنود

تم إطلاع المصريين.. جيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن نفق كرم ابو سالم

مسؤول فلسطيني يكشف: خلافات حادة في اجتماعات المجلس المركزي على قضايا جوهرية

تقوم بعمليات حساسة وتنفّذ ما لا يمكن لغيرها القيام به.. كشف أسرار القوة التابعة لبن سلمان

الإعلام الحربي التابع لحزب الله ينشر صورة لنصرالله ومغنية من داخل تل أبيب

تحريض إسرائيلي على الرئيس عباس والتركيز على عبارته "يخرب بيتك يا ترامب "

فندق “ريتز″ الرياض يعيد فتح أبوابه ليلة “عيد الحب” بعد نقل الوليد لسجن “رهيب”

الأخبار الرئيسية

غزة -ارشيفية

هآرتس: اذا انتقلت تبعات الكارثة الإنسانية في غزة لـ "إسرائيل" لن يوقفها أحد

الرئيس عباس

" يأس عميق " .. واللا العبري: الخطاب الذي حدد نهاية طريق عباس

الاونروا

الأونروا تنهي خدمات أكثر من 100 موظف من اللاجئين الفلسطينيين بالأردن والوكالة توضح

الاحمد - ارشيف

الاحمد: الحكومة لم تتمكن من الجباية و حماس هي المسؤولة الأولى عن تنفيذ اتفاق القاهرة

قبر يوسف

فيديو.. تفجير عبوة ناسفة بمحيط "قبر يوسف" في نابلس

الاتصالات الفلسطينية