جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هآرتس: اذا انتقلت تبعات الكارثة الإنسانية في غزة لـ "إسرائيل" لن يوقفها أحد

الثلاثاء 16 يناير 2018 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: اذا انتقلت تبعات الكارثة الإنسانية في غزة لـ "إسرائيل" لن يوقفها أحد



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الثلاثاء إن المجتمع الدولي لن يقبل تفسيرات حكومة الاحتلال لتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة واستمرار الحصار.

وأوضحت الصحيفة، "تفسير إسرائيل لجزء حماس الكبير من تدهور الوضع في غزة قد يكون مقنعا ولكن إذا كانت مياه المجاري تفيض في مخيمات اللاجئين وانتشار الأوبئة فلن يهتم أحد بإجابات نتنياهو وليبرمان"، متابعة "الحجة الإسرائيلية ضد حماس مثل استمرار الاستثمار في بناء الحاجز ضد الأنفاق والكشف عن الأنفاق الاخرى لا يمكن أن تلغي مناقشة الكارثة الإنسانية الوشيكة في القطاع ولن يقبل المجتمع الدولي إجابات نتنياهو وليبرمان".

وبينت "كما تخشى المستويات المختصة في المؤسسة العسكرية ذلك حتى مشاكل البنية التحتية الأقل دراماتيكية، مثل مزيد من انقطاع التيار الكهربائي، يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة"، مشيرة "لن تتوقف الأمراض المعدية عند حاجز بيت حانون ولن تكتشف أي تكنولوجيا لتدمرها قبل عبور السياج في كرم أبو سالم وتضر بالمدنيين الإسرائيليين".

وأضافت "إن مسألة ما إذا كانت حماس ستعود إلى استخدام الأسلحة ضد إسرائيل في مثل هذه الحالة ستكون أصغر مشاكلنا قبل ذلك، قد تواجه إسرائيل تحديات أكثر إلحاحا وصعوبة: كيفية الوقاية من تفشي الأمراض في النقب، هل سنقف متفرجين في حالة انهيار المستشفيات في غزة، أو عدم قدرة نظام المياه على العمل، وماذا تفعل إذا ما قامت جماهير من المدنيين الفلسطينيين بطرق بوابات السياج طالبين النجدة الاسرائيلية من أزمة إنسانية".

#غزة #كارثة #اسرائيل

أخبار ذات صلة

كتائب القسام : العدو الصهيوني اغتال الشهيد

كتائب القسام : العدو الصهيوني اغتال الشهيد "فقها" في غزة ويتحمل تبعات جريمته

الرشق

حماس ردا على إسرائيل: المصالحة ماضية بقوة شعبنا ولن يوقفها إرهاب الاحتلال

هآرتس: مخاوف فلسطينية من أن تقوم إسرائيل بافشال المؤتمر السابع لـ"فتح"

"هآرتس" تكشف: إسرائيل تسمح بإدخال مركبات مصفحة لأجهزة أمن السلطة

الاقصى - ارشيف

هآرتس : انها حرب دينية وترامب ونتنياهو يجروننا نحو الكارثة

"الأراضي الفلسطينية" بدلاً من "إسرائيل" على الخارطة التعريفية لشركة طيران صينية

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: القسام ترد على تصريحات ليبرمان و توجه رسالة لعائلات الاسرى الجنود

تم إطلاع المصريين.. جيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن نفق كرم ابو سالم

مسؤول فلسطيني يكشف: خلافات حادة في اجتماعات المجلس المركزي على قضايا جوهرية

تقوم بعمليات حساسة وتنفّذ ما لا يمكن لغيرها القيام به.. كشف أسرار القوة التابعة لبن سلمان

الإعلام الحربي التابع لحزب الله ينشر صورة لنصرالله ومغنية من داخل تل أبيب

تحريض إسرائيلي على الرئيس عباس والتركيز على عبارته "يخرب بيتك يا ترامب "

فندق “ريتز″ الرياض يعيد فتح أبوابه ليلة “عيد الحب” بعد نقل الوليد لسجن “رهيب”

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

" يأس عميق " .. واللا العبري: الخطاب الذي حدد نهاية طريق عباس

الاونروا

الأونروا تنهي خدمات أكثر من 100 موظف من اللاجئين الفلسطينيين بالأردن والوكالة توضح

الاحمد - ارشيف

الاحمد: الحكومة لم تتمكن من الجباية و حماس هي المسؤولة الأولى عن تنفيذ اتفاق القاهرة

قبر يوسف

فيديو.. تفجير عبوة ناسفة بمحيط "قبر يوسف" في نابلس

المجلس المركزي: الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن لم تعد قائمة

الاتصالات الفلسطينية