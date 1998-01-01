شاهد كيف ترك ترامب زوجته وابنه الصغير تحت المطر ليحمي شعره بمظلته

نيويورك / وكالات /

استقل الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا وابنه بارون طائرة "سلاح الجو واحد"، وسط أجواءٍ مطيرةٍ بولاية فلوريدا، في يوم مارتن لوثر كنغ.

وتُظهر الصور الرئيسَ الـ45 للولايات المتحدة حاملاً مظلة سوداء ضخمة بالقرب من رأسه، في محاولةٍ -على ما يبدو- لحماية شعره الشهير من قطرات المطر، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

في حين تُركت زوجته ميلانيا (47 عاماً)، وابنه الأصغر بارون (11 عاماً)، تحت رحمة الطبيعة في أثناء صعودهم الطائرة الرئاسية، بمطار بالم بيتش الدولي في مدينة ويست بالم بيتش.

وليس من الواضح هل عَرَضَ ترامب، (71 عاماً)، على زوجته وابنه مشاركته الاستظلال تحت مظلته الضخمة أم لا.

وتُظهِر إحدى الصور ترامب، الحَذِر دائماً، وهو يغلق مظلته داخل الطائرة؛ للتأكُّد من عدم مساس قطرات المطر به في أي وقتٍ من الأوقات.

وتعود العائلة الرئاسية إلى العاصمة واشنطن، بعد قضاء عطلة نهاية أسبوعٍ طويلةٍ في منتجع مار آلاغو بولاية فلوريدا الأميركية.

وفي الوقت نفسه، اصطف المتظاهرون بالقرب من المنتجع للتظاهر ضد ترامب. يُذكر أن آخر أسباب التظاهر كان تعليقات ترامب المهينة بحق دولة هايتي والدول الإفريقية.