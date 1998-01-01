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الإفراج عن الفلسطينية رانية خرما الموظفة بالمنظمة الدولية للهجرة المختطفة منذ 3 أيام

الثلاثاء 16 يناير 2018 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراج عن الفلسطينية رانية خرما الموظفة بالمنظمة الدولية للهجرة المختطفة منذ 3 أيام



وكالات

أعلنت مديرية الأمن الوطني التابعة لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن الفلسطينية رانيه خرما الموظفة لدى المنظمة الدولية للهجرة في مدينة سبها، بعد مرور ثلاثة أيام على اختطافها من قبل مسلحين مجهولين.

وقال رئيس قسم التحري والقبض بمديرية الأمن، يحيى شوايل، إن الإفراج عن الموظفة الدولية تم اليوم مع الساعة الثالثة فجراً، بعد مرور ثلاثة أيام على اختطافها.

وأضاف أن الإفراج تم بعد عمليات تتبع ورصد قامت بها مديرية الأمن الوطني.

وأشار شوايل أنه "قبل بدء عملية التدخل الأمني للإفراج عن المختطفة، قمنا بالتواصل مع أحد أعيان المنطقة للتدخل بطريقة سلمية للافراج عنها، وهذا ما تم".

ولفت شوايل إلى أن الموظفة بصحة جيدة ولم تتعرض لدي عملية تعذيب، فيما لم يكشف عن هوية الخاطفين.

وقبل ثلاثة أيام ذكرت وسائل إعلام محلية، بأن مسلحين اختطفوا موظفة تعمل لدى المنظمة الدولية للهجرة في سبها جنوبي ليبيا، تدعى "رانيا خرما"، وهي من أصل فلسطيني وتحمل الجنسية الإسبانية.

#ليبيا #اعتقال

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