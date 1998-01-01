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البطش: كنا نأمل أن يصدر المركزي قرارات أكثر قوة ووضوحا

الثلاثاء 16 يناير 2018 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطش: كنا نأمل أن يصدر المركزي قرارات أكثر قوة ووضوحا



غزة/سما/

اكد مسؤول العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، خالد البطش على ضرورة تحقيق الشراكة وبناء استراتيجية وطنية موحدة لإدارة الصراع مع العدو الصهيوني لمواجهة المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية وفي مقدمتها اسقاط قرار ترامب بحق القدس، وحماية الضفة من قرارات الضم الليكودية.

وقال البطش في تعقيبه على اجتماع المجلس المركزي والتوصيات الصادرة عنه :"كنا نأمل أن يصدر عن المركزي قرارات أكثر قوة ووضوحا، لكن ما صدر من توصيات أمس تحمل لغة يجب على المركزي متابعتها بهدف تنفيذ القرارات ووضع الآليات الضرورية لها خاصة فيما يتعلق بتحقيق المصالحة ووقف التنسيق الامني والغاء اتفاقية باريس الاقتصادية".

وشدد البطش "على ضرورة سحب الاعتراف بـ"إسرائيل" خاصة ان البيان لم يلغ العملية السياسية (التسوية) بل اعتبرها قائمة على اساس البحث عن راعي جديد لها"، مشدداً على ضرورة رفع الاجراءات والعقوبات التي فرضتها السلطة على القطاع.

وأشار البطش إلى أن المطلوب حماية الثوابت وليس تحسين شروط التفاوض وصولاً لترتيب البيت الفلسطيني وفق اتفاق القاهرة 2005 و2011 والتصدي لمتطلبات المرحلة المهمة في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال.

واضاف بضرورة الحرص على وحدة الصف الوطني وتعزيز العلاقات الوطنية بين مختلف قوى المقاومة وكافة مكونات الشعب الفلسطيني ودعم خيار انتفاضة القدس في مواجهة الاحتلال.

في سياق متصل ، اعتبرت حركة "حماس"، ان الاختبار الحقيقي لما صدر عن المجلس المركزي من قرارات هو الالتزام بتنفيذها فعليا على الأرض ووضع الآليات اللازمة لذلك

وأكد الناطق باسمها فوزي برهوم، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن "ترتيب البيت الفلسطيني وفق اتفاق القاهرة 2011 والتصدي لمتطلبات المرحلة الهامة في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال"، هو من الأولويات.

ويأتي تصريح حركة "حماس" تعليقا على ما جاء في البيان الختامي للمجلس المركزي الفلسطيني أمس الاثنين، حيث كلف المجلس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

#الطبش #حماس #عباس

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